Officiel : Al Horford envoyé à OKC contre Danny Green, la collection de picks du Thunder continue

Woj bomb ! Un peu plus de deux heures avant le début de la Draft 2020, le Thunder a sûrement estimé qu’il n’avait pas assez de picks à sa disposition. Sam Presti s’est occupé de faire le plein malgré une jauge qui dépassait déjà le max en arrivant à la pompe et c’est accessoirement Al Horford qui débarque dans l’Oklahoma pendant que Danny Green fait le chemin inverse.

Quoi ? Hold on, mais depuis quand Daniel Vert était-il un joueur du Thunder ? Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, vous avez une bonne excuse car le président d’OKC a toujours trois coups d’avance sur tout le monde. On plaint ses adversaires aux échecs mais ce n’est pas vraiment le sujet. Alors vous vous souvenez peut-être que l’on parlait de Dennis Schröder dans des rumeurs il y a trois jours. Plus que des bruits de couloir, son trade aux Lakers impliquant le 28è choix de Draft et Danny Green n’est plus qu’une question de paperasse à signer et les joueurs avaient déjà commencé à déménager leurs affaires. Le récent champion NBA avec Los Angeles va donc pouvoir changer ses billets d’avion pour se rendre directement à Philadelphie afin de jouer le facteur X chez les Sixers selon Adrian Wojnarowski. L’insider d’ESPN a réveillé tout le monde au milieu de sa sieste pré-Draft en annonçant un échange qui a du sens pour les deux franchises concernées. On détaille tout ça juste en-dessous !

The Sixers are trading Al Horford and a first-round and second-round pick to the Thunder for Danny Green, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

The Sixers are sending a lightly-protected 2025 first-round pick and the 34th overall pick in tonight’s draft, sources tell ESPN. The Thunder are also sending Terrance Ferguson to the Sixers with Green. https://t.co/sDCfPo4T4L — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

The Sixers are also sending the rights to Serbian point guard Vasilije Micic to the Thunder, sources tell ESPN. Micic, 26, is considered one of Europe’s top point guards. https://t.co/NXEzcdyoTH — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

Pour les copains de Shakespeare, les Sixers ont donc lâché Al Horford, les droits de Vasilije Micic qui évolue actuellement en Europe à l’Anadolu Efes ainsi qu’un premier tour 2025 et un second tour de Draft qui n’est autre que le pick 34 de 2020 contre Danny Green et Terrance Ferguson. Pour son premier trade à la tête de la franchise de Philadelphie, Daryl Morey n’hésite pas à voir les choses en grand, quitte à déconstruire le boulot d’Elton Brand qui est passé numéro 2 depuis sa prise de pouvoir. Bye bye Alain Horford et son contrat XXL, les Sixers récupèrent à la place un pur shooteur (2020 ça compte pas), triple champion NBA et font ainsi le plein d’expérience en plus d’accueillir un jeune asset à polir. Pour Danny Green, c’est les montagnes russes, lui qui est passé des Lakers à OKC puis à Philadelphie depuis dimanche. Dans l’autre camp aussi, on se frotte les mains avec la venu d’un vétéran apprécié qui pourra apporter un peu de spacing dans le secteur intérieur et surtout deux nouveaux choix de Draft pour compléter une collection déjà absolument gigantesque. Un nouveau coup de maître de la part de Sam Presti qui prépare déjà l’avenir de la franchise pour les 10 prochaines années avec ce troisième move depuis l’ouverture du marché des transferts avec le trade de Chris Paul à Phoenix.

On peut parler de deal gagnant-gagnant entre deux équipes qui n’auront pas du tout le même objectif la saison prochaine. Al Horford est un petit dommage collatéral mais paye logiquement un contrat grassouillet signé à Philadelphie il y a un an.

