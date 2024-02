Cette nuit Tyrese Maxey a fête sa première sélection de All-Star avec la manière. Jalen Brunson avait fait de même en collant 40 pions sur la “”défense” des Pacers, mais Tyrese a fait encore mieux, avec 51 points au compteur et un nouveau career high. ALL-STAR ON A DIT.

C’est assez habituel en NBA. En février il y a ceux qui ne comprennent pas de ne pas avoir été All-Star et qui tentent de le faire comprendre à tout le monde, puis il y a ceux qui le sont devenus (All-Star) et qui remercient les fans à leur façon. En posant d’énormes cartons. Cette nuit ? Tyrese Maxey a posé un magistral carton.

51 points à 17/27 au tir dont 7/9 du parking et 10/11 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 41 minutes

Il avait commencé très fort. 16 points à 100% au tir au milieu du premier quart, 23 points à 100% au tir au milieu du deuxième, et comme l’impression, très vite, que cette soirée serait différente pour le néo All-Star. Le record personnel de T-Max ? 50 pions face aux Pacers, le 12 novembre dernier. Un record dont on s’est dit très vite qu’il ne ferait pas la soirée, lui qui en comptait déjà… 32 à la mi-temps, dans un match aussi débridé que la 250 Derbi de ton pote Willy. Mais un record qui aura mis très longtemps à arriver, à 4,4 secondes – pour être très précis – de la fin d’un match qui a bien failli échapper aux hommes de Nick Nurse. Deux lancers pour arriver à un score d’apéro comme dirait Jacques Monclar, la moitié d’un 102 comme le dirait Chicandier, et le tour est joué.

51 points au final, et la plus belle des façons de fêter une première étoile. Est-ce que Lucien Jean-Baptiste valide la manière ? Probablement. Est-ce que vous avez la ref ? On l’espère, car ça ferait de vous un roi ou une reine.

Highlights à venir, pas comme Rudy Gobert au All-Star Game 2024