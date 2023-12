Highlights : les 42 points de Tyrese Maxey face aux Rockets !

Privés de Joel Embiid pour un troisième match consécutif, les Sixers ont pu se reposer sur Tyrese Maxey pour s’occuper des Rockets à Houston, cette nuit. Le meneur de Philadelphie a collé 42 points, 4 rebonds et 4 passes à 13/26 au tir et 14/15 aux lancers. Une performance de patron, qui méritait bien qu’on se fasse ensemble des petits highlights !

Fred VanVleet en a collé 33, Jalen Green en a scoré 31. Pourtant, cela n’a pas suffi à Houston qui encaisse la défaite face à un Tyrese Maxey incandescent. Le meneur des Sixers a pris l’équipe sur son dos en l’absence de Joel Embiid, et le résultat est net et sans bavure : 42 points à 50% au tir. La partie a été serrée, mais le leader par intérim n’a jamais tremblé. Malgré une sale réussite derrière l’arc (2/9) il s’est gavé de tirs en course et a beaucoup percuté pour finir à proximité du cercle. Allez, par ici les highlights !

Tyrese Maxey showed out in the Sixers W 🗣️

42 PTS, 4 REB, 4 AST pic.twitter.com/5mI4OSuAgj

— NBA (@NBA) December 30, 2023

