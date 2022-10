Séquence incroyable cette nuit à Toronto, quand lors de la première mi-temps Tyrese Maxey s’est transformé en Jordan 92. Joel Embiid absent, James Harden dans la lune ? Pascal Siakam qui does Pascal Siakam things dans le camp d’en face ? Tyrese n’en a eu cure et a fait de ce classique de l’Est son terrain de jeu. Career high messieurs dames !

Les stats maison du maxi match de Tyrese Maxey c’est juste ici !

A peine le temps de digérer le poulet au curry x chou-fleur l’annonce de l’absence de Joel Embiid que Tyrese Maxey était déjà passé à autre chose. Début de match tranquille face aux Raptors, quelque chose du genre 4-2 Sixers, alors on va pisser histoire de tenir deux heures minimum dans le canapé. A peine revenu des waters l’écran indique 4/4 à 3-points pour Tyrese Maxey, ah bon, y’a pas non plus à être aussi méchant hein. Pendant que James Harden rompiche et que Fred VanVleet débute son carnage (0/11 au final), le T-Max prend donc ce match en main, ajoute quelques drives supersoniques à ses réussites du parking (27 points à 10/10 dont 7/7 du parking à la mi-temps !) et ses éclats de folie permettent en tout cas aux Sixers de garder le cap.

One word for Tyrese Maxey in the first half tonight: PERFECTION ✨ 27 PTS (10-10 FGM), 4 AST, 7 3PM He looks to continue his HOT start in the second half on the NBA App ➡ https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/Y4KdGbawzN — NBA (@NBA) October 29, 2022

Pascal Siakam est également intenable en première mi-temps, qu’il finira pas loin de la vingtaine de pions marqués, on aperçoit une idée de l’enfer avec une match-up de cinq minutes entre Montrezl Harrell et Chris Boucher, le premier étant aussi prévisible en attaque que le second naïf en défense, mais l’info principale est là : Tyrese Maxey se dirige vers le trophée de MIP son record en carrière, malgré un troisième quart-temps en mode verrou de la part des locaux. Un troisième quart difficile pour tout le monde mais le quatrième qui verra Titi reprendre sa marche – sa course – en avant avec une nouvelle douzaine de points pour finir son massacre avec la fiche suivante, en post scriptum parfait d’une victoire qui fait souffler les Sixers en ce début de saison difficile :

44 points à 15/20 au tir dont 9/12 du parking, 8 rebonds et 4 passes

Un carton, que dis-je un carnage, et les Sixers qui s’en tirent donc très bien malgré l’absence de leur franchise player. T-Max en Y sur la N44, poke Jul on vient de trouver le titre de ton futur son.