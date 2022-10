Les Spurs l’avaient drafté en douzième position en juin 2021, il était alors devenu le plus jeune joueur de la Ligue, il avait 54 ans d’écart avec son coach mais il était l’un des noms accolés au « projet » Spurs, l’un des ses principaux noms même, aux côtés de ceux de Devin Vassell et Keldon Johnson, et plus récemment de Jeremy Sochan, Malaki Branham ou Blake Wesley, peut-être, on verra. Puis cette nuit, 2h pétantes, une « drôle » de news tombe entre deux pétards du parking de Tyrese Maxey face aux Raptors.

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe. Non pas que l’on parle d’un acteur majeur de la Ligue, majeur Primo l’est à peine, mais disons que la manière détonne, qui plus est dans une franchise habituellement sans histoires comme les Spurs. Y’a t-il une histoire d’ailleurs ? Peut-être bien. Mais les faits d’abord, envoyez les faits.

The Spurs have waived guard Josh Primo. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 28, 2022

Josh Primo was the youngest player in the 2021 NBA Draft when selected 12th to the Spurs. His on-court development absolutely had the organization excited about his NBA future. Waiving Primo so abruptly without explanation is fairly unprecedented — and jarring. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2022

The Spurs have made a shocking announcement that they’ve waived Josh Primo. No idea what this is about. pic.twitter.com/qSP7RvwJBh — Tom Petrini (@RealTomPetrini) October 28, 2022



Pour la faire courte ? Joshua Primo s’est donc fait couper par les Spurs un an et demi après sa Draft, après avoir été utilisé plus de 20 minutes par match depuis le début de saison, et la majorité des observateurs s’accorde à dire tôt ce matin « qu’il a du se passer quelque chose ». Quelque chose comme le nom de Primo cité dans une affaire… sombre ? Rien d’officiel pour le moment alors on ne partagera rien ici, tant qu’on n’en saura pas plus.

Niveau basket ? On parle d’une équipe qui n’est pas dans un besoin urgent de victoires, c’est peu de le dire, d’un joueur qui n’a même pas 20 ans et à qui on peut/doit logiquement laisser du temps, et on parle surtout d’un gosse qui semblait faire partie du projet, un garçon dont le contrat venait d’être garanti jusqu’en 2024, un garçon jusque-là adoubé par Gregg Popovich, qui a rapidement averti qu’il… ne parlerait pas du cas Primo en marge du match de la nuit. Bizarre, bizarre.

On attend évidemment les prochaines infos avec les yeux de Jacques Santini ou Bobby Portis, car il y a forcément une explication à tout ça. Peut-être bien que les playlists de Pop et Josh étaient trop différentes, peut-être que les Spurs ne vivaient pas bien le fait de gagner trop de matchs, mais quelque chose nous dit qu’un fil a rompu, car on ne se débarrasse pas comme ça d’un gosse de 19 ans plein de talent et aux dernières nouvelles sans histoire.