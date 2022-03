Les Sixers enchaînent : 4ème victoire de suite depuis le trade de James Harden, Tyrese Maxey sublime face aux Cavs avec 33 points

Les Sixers recevaient les Cavs dans l’un des chocs de la nuit en NBA. Le tandem Joel Embiid-James Harden allait-il continuer sa série d’invincibilité ? On vous raconte ça de suite.

Pour la box score de ce match, merci de suivre le lien magique.

Vainqueurs de leurs trois premiers matchs avec la version Jojo-Barbubo, les Sixers attaquaient un premier vrai test cette nuit contre Cleveland. No disrespect pour Minnesota (en back-to-back) ou New York, mais la défense des Cavs est légèrement mieux référencée et c’est donc un challenge intéressant pour la nouvelle arme de destruction massive à l’Est. Non content de profiter d’un des duos les plus dominants du circuit, Philly voit aussi l’explosion de Tyrese Maxey, véritable troisième homme dans la Cité de l’amour fraternel. Les trois joueurs viennent de planter 80 points aux Knicks et ils ne comptent pas s’arrêter là. Point positif pour eux, les hommes de l’Ohio ne vont pas fort. L’équipe reste sur cinq défaites en six matchs et elle vient de prendre une raclée à la maison contre les Hornets. Darius Garland a pu faire son retour mais cela sera-t-il suffisant pour battre Philly dans son antre ?

Le cadre étant posé, on s’attaque à ce match qui débute idéalement pour les Cavs. La défense est impeccable, Joel Embiid est constamment doublé et n’arrive pas à trouver ses spots au poste bas, la connexion Garland-Allen est toujours aussi fluide sur pick-and-roll et le meneur est dans un fauteuil. Cleveland régale de tous les côtés, Philly boit clairement la tasse derrière une défense désastreuse, se dirigerait-on vers un premier faux pas pour ces Sixers new look ? Grâce à l’apport du banc et un bon passage de Jojo juste avant le break, Philly se laisse le droit de croire à une fin heureuse. Le retour des vestiaires va venir confirmer ce renouveau. James Harden et Tyrese Maxey sont intenables en chefs de révolte et la défense monte d’un cran, Cleveland a de quoi s’inquiéter. On attaque le money time et le momentum a clairement changé de camp. Tyrese Maxey continue son immense chantier (33 points, 10/15 au tir, 5/6 de loin) avec deux énormes bombes du parking d’affilée et le Wells Fargo Center rugit de plus belle. Les solutions commencent à manquer pour les Cavs, le Big 3 des Sixers se relaie parfaitement pour finir le boulot. Il aura fallu chercher la victoire avec les tripes mais Philly savoure une quatrième win de rang. De son côté, Cleveland continue sa descente aux enfers et il faudra réagir impérativement contre les Raptors au prochain match.

Malgré une entame catastrophique, les Sixers ont réussi à repousser les Cavs grâce à un Tyrese Maxey de gala. Oubliez le tandem Joel Embiid-James Harden, c’est bien un Big 3 qui brille de mille feux en ce moment en Pennsylvanie.