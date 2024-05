Privés de Kawhi Leonard, les Clippers ont été éliminés prématurément en Playoffs alors qu’ils avaient des ambitions de titre. Une phrase qu’on a l’habitude de répéter année après année, mais ce n’est pas pour autant que le proprio Steve Ballmer va changer de cap. D’après les derniers bruits de couloir, Los Angeles veut repartir avec le même groupe, ce qui signifie prolonger James Harden et Paul George.

En janvier dernier, alors que personne ne s’y attendait, Kawhi Leonard prolongeait aux Clippers pour un montant de 150 millions de dollars sur trois ans. Une prolongation de contrat qui est tombée à un moment où Kawhi était revenu en pleine santé, et où les Clips enchaînaient les victoires sous l’impulsion de leur trio Kawhi – George – Harden.

Quatre mois plus tard, les Clippers sont éliminés des Playoffs, avec un Kawhi à l’infirmerie. De quoi remettre en question le projet ? Absolument pas si l’on en croit The Athletic. Bien au contraire.

“Malgré une nouvelle fin décevante, les Clippers devraient faire de gros efforts pour essayer de prolonger Paul George et James Harden. Une équipe construite autour d’un joueur souvent blessé comme Leonard doit avoir le maximum de talent pour faire face aux inévitables blessures, pense l’équipe d’après les sources. Cette stratégie est basée sur l’optimisme lié aux excellents résultats de mi-saison, quand les Clippers ressemblaient à la meilleure équipe NBA en remportant 26 matchs sur 31″ – The Athletic

Paul George possède une player option sur la saison prochaine, tandis que James Harden est en fin de contrat. Cela signifie que les deux seront agents libres cet été, et qu’il faudra trouver le moyen de les prolonger.

Éligible à une extension de contrat depuis plusieurs mois, PG-13 n’a pas encore voulu signer sa prolongation, ce qui nourrit forcément les spéculations. George viserait le max tandis que les Clippers souhaiteraient le signer avec un contrat à peu près similaire à celui de Kawhi. On n’est donc pas tout à fait sur la même longueur d’ondes pour le moment, et plusieurs franchises – dont les Sixers – surveillent de près l’évolution de ce dossier. Originaire de Los Angeles, et venu dans la Cité des Anges en compagnie de Leonard en 2019, George a déclaré hier qu’il voulait continuer l’aventure en Californie… si les conditions sont réunies.

James Harden, lui, n’a pas voulu s’exprimer sur son avenir après l’élimination des Clippers à Dallas. Mais selon The Athletic, le Barbu souhaiterait rester à Los Angeles, sa ville natale, après avoir déménagé de Philadelphie en novembre 2023. Reste à voir si l’arrière star et les Clippers trouveront un terrain d’entente sur le montant du prochain contrat. Harden va avoir 35 ans en août prochain et n’est plus la superstar qu’il était il y a quelques années, mais s’est imposé comme le chef d’orchestre de l’attaque de Los Angeles. On se rappelle qu’il s’était embrouillé avec le boss des Sixers Daryl Morey quand ce dernier a refusé de lui offrir une grosse prolongation de contrat. Autant dire qu’on est sur un dossier potentiellement sensible.

“Est-ce que Harden va insister pour obtenir un contrat max de la part des Clippers, maintenant qu’il est enfin agent libre ? Ou sera-t-il prêt à faire des sacrifices comme à ses débuts chez les Sixers ? Cela reste encore à déterminer.” – The Athletic

Plein aux as, le propriétaire Steve Ballmer a montré depuis son arrivée aux Clippers qu’il est prêt à dépenser sans compter pour permettre aux Clippers d’avoir les moyens de leurs ambitions, et remporter le premier titre de l’histoire de la franchise. Le problème, c’est qu’avec le nouveau CBA, le paysage de la NBA a quelque peu changé sur le plan économique, les équipes les plus dépensières étant beaucoup plus pénalisées qu’auparavant. Et ça, c’est évidemment un paramètre que la franchise de Los Angeles doit prendre en compte. Si ça n’empêche pas les Clippers de vouloir prolonger Harden et George, ça complique forcément un peu les négociations.

L’autre paramètre à prendre en compte, c’est que les Clippers vont entrer dans une nouvelle ère la saison prochaine. Nouvelle salle flambant neuve, nouveau logo, nouveaux maillots, tout ça dans l’objectif de sortir enfin de l’ombre des imposants Lakers.

Comme vous pouvez l’imaginer, Steve Ballmer veut lancer cette nouvelle ère avec ses trois stars à bord. Car c’est toujours mieux d’inaugurer une salle avec Paul George et James Harden aux côtés de Kawhi Leonard, qu’avec Amir Coffey et Bones Hyland. Malgré les blessures qui ont marqué les dernières années, malgré l’âge avancé de ces gars-là, malgré la grosse masse salariale de la franchise (200 millions de dollars cette saison !), les Clippers ont absolument besoin de rester attirants dans la Cité des Anges.

Vous l’avez compris, les Clippers veulent conserver leur Big Three, mais aussi leur coach Tyronn Lue, pour continuer à jouer le titre après leur déménagement à l’Intuit Dome d’Inglewood. L’équipe californienne a montré trop de bonnes choses cette saison quand les stars étaient en bonne santé pour tout faire exploser maintenant. Mise à part l’incertitude Russell Westbrook (player option), il faut donc s’attendre à voir les Clips faire le nécessaire pour garder James Harden et Paul George.

Sources texte : The Athletic / ESPN