L’Intuit Dome, la nouvelle salle des Clippers, vu de l’intérieur

L’année prochaine, la collocation entre les Los Angeles Lakers et Clippers à la Crypto.com Arena va s’arrêter. Les Voiliers mettent… les voiles pour le quartier d’Inglewood et le nouvel Intuit Dome, qui prend forme !

L’Intuit Dome, nouvelle salle des Los Angeles Clippers la saison prochaine, a été choisie pour accueillir le All-Star Game en 2026. À cette occasion, une vidéo de présentation de l’événement a été dévoilée sur les réseaux sociaux. 56 secondes qui donnent une meilleure idée de l’esthétique du nouveau jouet de Steve Ballmer.

Under our roof. On our stage.

The 75th NBA All-Star Game is coming to Inglewood. pic.twitter.com/2MHJXXGksH

Un petit bijou de 18 000 places construit par le bureau d’études AECOM et qui contient notamment un centre d’entraînement, une clinique de médecine sportive et les bureaux du front-office.

Des images de l’intérieur fuitent de plus en plus sur cet espace que nos aïeux appellent l’Internet et montrent que le parquet a déjà été installé.

Petit tour du propriétaire :

Quick visual from center court at Intuit Dome. pic.twitter.com/zlYM2R8GPU

A look at Intuit Dome from the top row. pic.twitter.com/dgzFplzsSy

Another look at the LA Clippers’ new Intuit Dome from the nosebleeds at center-court.

(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/OdFSnPyJhC

The Intuit Dome, new home of the LA Clippers, from the top of the section called ‘The Wall,’ which will have only Clippers fans.

(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/vWSRBX3OEY

Des vues différentes de l’arène sont disponibles et permettent de se rendre compte de la taille imposante de l’endroit. Pourtant, ses 18 000 places en font la huitième salle NBA avec le moins de capacité. Seules les installations des Pacers, des Grizzlies, des Nets, des Kings, des Bucks, des Suns et des Pelicans sont plus “petites”.

L’Intuit Dome est toujours en cours de construction, mais le déménagement officiel approche. Dans neuf mois, la salle accueillera ses premiers matchs officiels de basket-ball. Dans deux ans, elle sera l’hôte du All-Star Game NBA. Et en 2028, elle fera partie des infrastructures utilisées aux Jeux Olympiques de Los Angeles.

