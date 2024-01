L’info avait fuité il y a quelques jours et c’est désormais officiel : les Clippers vont organiser le All-Star Game 2026. Adam Silver a confirmé l’information, l’Intuit Dome va connaître son premier match des étoiles.

C’est une nouvelle victoire pour Steve Ballmer. Après avoir fait bâtir sa propre salle loin des rivaux Lakers, le propriétaire des Clippers va désormais savourer son premier All-Star Game à la maison. Il faudra pour cela attendre 2026 mais cela marque véritablement un nouveau cycle pour l’équipe qui va prendre ses quartiers du côté d’Inglewood à la rentrée prochaine. De visite à l’Intuit Dome ce mardi, Adam Silver a par la suite confirmé l’octroi du All-Star Game 2026 pour les Clippers en Conférence de presse.

The @LAClippers will host #NBAAllStar 2026! pic.twitter.com/yVLflB9eh8

— NBA TV (@NBATV) January 16, 2024

Le commissionner de la NBA en a profité pour féliciter Steve Ballmer pour sa nouvelle salle, l’une des plus impressionnantes jamais conçues à en croire le boss de la Ligue. Des propos rapportés par ESPN.

“J’ai vu à peu près toutes les grandes salle du monde en 32 ans de carrière dans la NBA. Et celle-ci ne ressemble à rien de ce que j’ai pu voir. Cela commence par le fait que Steve Ballmer a choisi de construire un stade centré sur le basket-ball… Il voulait construire ce stade pour que le basket en soit la pièce maîtresse. En plus de cela, bien sûr, il dirigeait Microsoft. C’est l’un des plus grands technologues du monde, et il a apporté tout son savoir. C’est aussi quelqu’un qui, à ce stade de sa vie, a eu le temps d’imprimer personnellement sa vision sur ce bâtiment”.

L’énergique boss des Clippers a lui logiquement fait part de sa satisfaction d’avoir remporté le gros lot avec ce All-Star Game 2026.

“J’étais ravi lorsque j’ai appris que c’était possible et encore plus ravi lorsque la NBA a dit que nous l’avions obtenu.” “Nous sommes reconnaissants. La ligue nous a donné un an pour nous mettre en place afin que nous puissions être parfaits lorsque le All-Star Game se déroulera ici. Si l’on veut que le basket-ball atteigne son apogée, il faut que les meilleurs joueurs du monde jouent ici.”

La franchise de L.A. a partagé une vidéo pour officialiser la nouvelle et hyper un peu ses fans au passage. Sans doute que ces derniers seront encore plus chauds si Kawhi Leonard et/ou Paul George sont en tenue pour l’événement.

Under our roof. On our stage.

The 75th NBA All-Star Game is coming to Inglewood. pic.twitter.com/2MHJXXGksH

— LA Clippers (@LAClippers) January 16, 2024

Source texte : ESPN