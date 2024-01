Le All-Star Game 2026 organisé dans la nouvelle salle des Clippers ?

Après Indianapolis en 2024 et San Francisco en 2025, le All-Star Game va-t-il repartir dans la Cité des Anges ? Selon les infos de The Athletic, l’édition 2026 pourrait avoir lieu dans l’Intuit Dome, la nouvelle enceinte qui accueillera les Clippers dès la rentrée prochaine du côté d’Inglewood.

Il y a quelques mois, on avait déjà relevé l’intérêt de la ville de Los Angeles à l’idée d’accueillir le All-Star Game dans les prochaines saisons. Et à première vue, le match des étoiles reviendra bien en Californie pour 2026 mais pas à la Crypto.com Arena. Selon Shams Charania de The Athletic, ce sont les Clippers et leur nouvelle salle à Inglewood qui auraient obtenu le fameux événement du mois de février.

The NBA is finalizing plans for the Los Angeles Clippers to host 2026 All-Star Weekend at Steve Ballmer’s new Intuit Dome, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. Indianapolis/Pacers for 2024, San Francisco/Warriors for 2025, and LA/Clippers now on track for 2026. pic.twitter.com/SJ1Wo51Cb9

On attend désormais la confirmation de la NBA mais le Shams semble plutôt sûr de son fait, citant de multiples sources pour justifier sa breaking news. Du côté de Steve Ballmer, on doit sûrement se frotter les mains à l’idée d’accueillir le All-Star Game à l’Intuit Dome. Quelle meilleure publicité pour sa salle flambant neuve que le match des étoiles avec tous les meilleurs de la Ligue sur le parquet ?

Pour rappel, les Clippers joueront à l’Intuit Dome dès la rentrée prochaine, prenant définitivement leurs distances des Lakers. Les deux franchises rivales partagent la même salle depuis 1999, soit bientôt 25 ans de cohabitation. La notion de match à “l’extérieur” chez le voisin avait ainsi peu de sens puisque cela revenait à jouer sur son propre terrain. À compter de la rentrée 2024, les deux équipes n’auront plus à partager puisque les Clippers partiront à Inglewood, laissant la Crypto.com Arena comme arène exclusive des Purple and Gold.

Source texte : The Athletic / Shams Charania