NBA Top 10 du jour : Nikola Jokic a des yeux derrière la tête

On fait le point sur les plus belles actions de la nuit en NBA. C’est le Top 10 du jour avec nous aux commentaires pour rendre le tout un peu plus épicé et savoureux. Vous connaissez la chanson, c’est parti !

Zach LaVine fait des figures dans les airs, de quoi ravir les Bulls de 1996 venus pour le Ring of Honor.

Ce site est une page fan de Jalen Johnson. Quel kiff ce piou-piou.

Lauri Markkanen enterre les Raptors avec un alley-oop tout en puissance. Le Finlandais volant dans ses œuvres.

Naz Reid a trouvé une trajectoire totalement folle pour faire entrer la balle dans le cercle.

Coby White pour un presque buzzer beater à longue distance face aux Warriors. Eux aussi ont droit d’en prendre parfois.

Jaden Ivey met Alperen Sengun sur un poster !

Bam Adebayo trop clutch, trop puissant, trop stylé pour Mo Wagner.

Michael Porter Jr. en mode statue de la liberté mais dans les Rocheuses.

Oh le doublé pour Naz Reid, cette fois tout en puissance.

Nikola Jokic voit tout, partout, tout le temps et sa connexion avec Aaron Gordon n’est plus à prouver.