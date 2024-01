Déjà privés de nombreux joueurs pour cause de blessures, les Grizzlies ont vu cette nuit Desmond Bane quitter la rencontre à cause d’une blessure à la cheville. Les fans de Memphis n’ont décidément pas droit au bonheur…

Ja Morant et Steven Adams out toute la saison, Brandon Clarke possiblement, Derrick Rose ou encore Marcus Smart pas de retour avant quelques semaines. Ils sont nombreux à squatter l’infirmerie du côté de Memphis mais il va falloir se serrer car un nouveau copain est en instance d’arrivée. Desmond Bane s’est blessé cette nuit lors d’une attaque de cercle en marchant accidentellement sur le pied de Kawhi Leonard. Le joueur a quitté immédiatement la rencontre pour ne plus y revenir.

Desmond Bane ankle injury: pic.twitter.com/S3Jgdtmol5

— eric (@EricTweetsNBA) January 13, 2024

Les Grizzlies ont immédiatement communiqué que leur joueur souffrait d’une entorse de la cheville gauche et reste désormais à savoir la durée d’indisponibilité du bonhomme. Dans ce cauchemar de saison dans le Tennessee, Desmond Bane avait été l’un des rares rayons de soleil. Avec 24 points, 5 passes et un peu moins de 5 rebonds par match, l’arrière réalisait tout simplement sa meilleure saison en carrière.

C’est un énième problème qui s’ajoute à la liste de Taylor Jenkins, qui va (encore) devoir bricoler son cinq de départ. Trois des cinq titulaires (Morant, Bane et Adams) sont désormais indisponibles. Au rythme où vont les choses, les Grizzlies vont avoir de plus en plus de mal à aligner cinq joueurs sur une feuille de match.