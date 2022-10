Classique parmi les classiques, la preview globale de franchise est prête pour le client du jour. Et celui d’aujourd’hui est l’un de ceux qui nous intéresse le plus puisqu’après une très belle saison et une élimination au second tour de Playoffs en mai dernier, les Grizzlies de Ja Morant reviennent revanchards comme jamais, couteau entre les dents, un été de réflexion dans le rétro.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

L’un des bilans de saison les plus kiffants à gratter, meilleur exercice de l’histoire de la franchise, le premier titre de champion de la division sud-ouest de l’histoire de la franchise, la naissance d’un groupe que l’on sentait venir – mais peut-être pas aussi vite – et une silhouette bien bavarde qui a trouvé, par ses actes, le moyen de crédibiliser ses paroles. C’est bien de Ja Morant que l’on parle, celui dont les rires en réaction à sa déclaration de pré-saison, ont heurté l’ego plutôt logiquement démesuré.

« A quel rang vous situez-vous parmi les meilleurs meneurs de la Ligue ? » « Top 5. » « Si vous êtes Top 5, quels sont les autres joueurs avec vous ? » « Stephen Curry. Puis je suis un grand fan de Chris Paul. Et je dirais Damian Lillard et Russell Westbrook. Dur dur, le poste de meneur est assez blindé, tu dois forcément laisser des mecs de côté »

Une saison à 27.4 points (49% au tir), 5.7 rebonds et 6.7 assists de moyenne plus tard, Ja Morant est tranquilou-bilou dans la discussion… du Top 3. On le place forcément derrière Stephen Curry, puis la forme vieillissante de Chris Paul, la participation aléatoire de Kyrie Irving et les (non) résultats collectifs de Damian Lillard ouvrent le débat. On ne parle pas de carrière, juste de la forme à l’instant T. Outre l’incroyable ascension du plus féroce des Grizzlie, des garçons comme Desmond Bane, Dillon Brooks ou… il y en a trop, trop pour qu’on passe la preview à faire le bilan d’une saison déjà résumée dans le lien glissé plus haut. Un gars comme Jaren Jackson Jr, arrivé 5e dans la course au trophée de Défenseur de l’année, a été de ceux qui ont contribué à toper les 56 victoires et la 2e place de la Conférence Ouest. Un bond de six places par rapport à la saison précédente. Pour autant, si le premier tour des Playoffs face aux Wolves s’est plutôt bien passé, la marche Warriors était trop haute. Sortie de route 4 à 2, bonnes vacances et encore bravo.

Le marché de l’été

Ils partent : De’Anthony Melton (Sixers), Kyle Anderson (Wolves)

: De’Anthony Melton (Sixers), Kyle Anderson (Wolves) Ils prolongent : Tyus Jones, Steven Adams, Ja Morant, John Konchar

: Tyus Jones, Steven Adams, Ja Morant, John Konchar Ils arrivent : Danny Green, Jake LaRavia, David Roddy, Kennedy Chandler, Kenneth Lofton Jr.

Trop peu de recul pour dresser le bilan d’un marché de l’été qui risque de piquer. Le départ de De’Anthony Melton, proprissime la saison passée avec 10.8 points à 37% au tir en sortie de banc, n’est pas à sous-estimer. On verra si Kennedy Chandler, 38e choix de la Draft 2022 et seul petit nouveau sur le poste 1, parvient à combler ce manque annoncé. La perte de Kyle Anderson demandera elle aussi le développement de petits nouveaux pour se faire oublier. Aussi lent et peu sexy soit son jeu, on ne remplace pas Slo Mo – excellent créateur sur le poste 3 – comme on remplace un simple gars d’effectif. L’ajout de Danny Green – triple champion NBA à 38% du parking la saison passée – pourrait dépanner en ce sens, bien qu’à terme, Jake LaRavia (19e choix de la Draft 2022) et David Roddy (23e choix de la Draft 2022) soient davantage destinés à faire de Kyle Anderson une simple page dans le grand bouquin des Grizzlies. On surveillera de très près la situation de Kenneth Lofton Jr, poussé dans le roster de G League, qui devrait – s’il continue ses chantiers à base de 20 points et 10 rebonds – craquer un jour les portes de la grande équipe.

Le roster 2022-23 des Grizzlies

Meneurs : Ja Morant , Tyus Jones, Kennedy Chandler

, Tyus Jones, Kennedy Chandler Arrières : Desmond Bane , Danny Green, John Konchar

, Danny Green, John Konchar Ailiers : Dillon Brooks , Ziaire Williams, John Konchar

, Ziaire Williams, John Konchar Ailiers forts : Brandon Clarke , Santi Aldama, Jake LaRavia, Jaren Jackson Jr. (out pour encore 1 à 3 mois)

, Santi Aldama, Jake LaRavia, Jaren Jackson Jr. (out pour encore 1 à 3 mois) Pivots : Steven Adams , Xavier Tillman, Killian Tillie, Kenneth Lofton Jr.

En orange les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Sans Jaren Jackson Jr, premier rempart défensif de Memphis, les Grizzlies cherchent encore un tuyau pour conserver la 6e meilleure défense de régulière. On ne connait pas Santi Aldama sous l’étiquette d’un gros défenseur, ni sous l’étiquette d’un gros attaquant, parce qu’on ne connaît pas Santi Aldama, tout simplement. C’est normalement Brandon Clarke qui récupérera la place de JJJ dans le cinq de départ. Pour le reste, rien ne bouge, et on gagne un bon Danny Green sur le poste arrière, histoire d’apporter toute son expérience de 3&D quand Desmond Bane file souffler. Encore une fois, espérons que la blessure de Jaren Jackson Jr. soit l’occasion de voir du neuf : il y aurait en tout cas de quoi faire.

Une petite vidéo en passant ?

Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr.

La classique œuf/jambon/fromage avec un petit rappel : Jaren Jackson Jr. est encore out pour 1 à 3 mois. Pas de sélection hâtive sans checker l’« injury recap » donc, sous peine de débuter le saison comme s’est terminée la 2019-20, avec une bulle. Pour ce qui est de Ja Morant, n’hésitez absolument pas à franchir le pas. On ne l’a encore jamais vu pondre une saison moins bonne que la précédente, et bien qu’il n’en ait que trois à son actif, cet argument est une sacrée raison de le privilégier à n’importe quelle autre star pour son opening night perso. Mardi soir, à Orlando, Desmond Bane a claqué 33 points à 11/18 au tir sur une rencontre de pré-saison. Pas la plus incroyable des infos, mais elle suffit à débuter la saison avec un bon capital confiance envers l’arrière de Memphis.

Quand on s’intéresse à l’infirmerie de Memphis, cinq noms ressortent. Danny Green, pour commencer, a connu plusieurs alertes la saison dernière. Il a manqué quatorze matchs pour une élongation des ischio-jambiers gauches, sept pour des douleurs à la hanche et deux pour une plaie d’un doigt. Mais surtout, lors du dernier match des Playoffs, il a subi une rupture des ligaments croisé antérieur et collatéral latéral du genou gauche. Il a promis d’être de retour d’ici le All-Star Break mais cela pourrait être un peu court… Dillon Brooks a pour sa part été opéré durant l’été 2021 d’une double-fracture à la main gauche et a raté onze des douze premiers matchs de son équipe. Il a également connu deux alertes mineures avec deux rencontres manquées pour des douleurs aux ischio-jambiers droits et deux autres pour des douleurs à la hanche droite. C’est une entorse de la cheville gauche qui l’aura finalement le plus gêné, avec vingt-sept matchs manqués début 2022. Jaren Jackson Jr. a quant à lui été opéré fin juin d’une fracture de stress au pied droit avec une absence prévue de quatre à six mois. Sa rééducation se passe bien mais il n’est toujours pas autorisé au contact. Brandon Clarke a lui connu quatre alertes la saison passée : onze matchs ratés pour des douleurs au genou droit, un pour des douleurs au bas du dos, deux pour des douleurs à la hanche gauche et un pour une contusion à la cuisse droite. Ja Morant, pour finir, a souffert de plusieurs petites blessures pendant la saison. Il a manqué douze rencontres pour une entorse du genou gauche, une pour des douleurs à la cuisse, dix au total pour des douleurs au dos, une pour des douleurs au genou droit et les trois dernières des Playoffs pour une contusion osseuse du genou droit.

Quels objectifs cette saison ?

Tenir la barre, garder le cap, conserver le naturel du groupe.

La tâche qui attend Taylor Jenkins est lourde. Un jeune en confiance perd facilement sa spontanéité, et les Grizzlies devront débuter la saison 2022-23 en gardant en tête ce qu’ils ont déjà accompli : que dalle. L’exercice passé fut une réussite parce qu’ils l’ont abordé avec beaucoup d’humilité et l’envie de bien faire contre une concurrence déjà référencée. En cela, des bonshommes comme Steven Adams et Danny Green – seuls vrais tauliers de l’effectif – seront importantissimes. Pour ce qui est de Ja Morant, bien que la concurrence soit ultra rude, le meneur de 23 ans visera sans nul doute le trophée de MVP. Croire le contraire serait en tout cas mal le connaitre. Le gagner ? Boarf, avec Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry et Joel Embiid dans les parages, le graal risque d’être – pour l’instant – encore compliqué à décrocher. Peut-être qu’en maintenant ses Grizzlies sur le podium de la Conférence Ouest, et avec des statistiques une nouvelle fois à la hausse… mais bon, là n’est même pas l’objectif global. En plus de développer la nouvelle base de jeunes, les gars du Tennessee se fixent comme objectif n°1 de refranchir la barre des 50 victoires (56 la saison passée). Pour le reste, on verra en fonction des autres mais de nouveaux contenders émergent. Rien ne sera simple.

Le pronostic du rédacteur ?

51 victoires – 31 défaites, 3ème place à l’Ouest Une chouette saison régulière, sans se mouiller, et des Playoffs qui peuvent s’arrêter au premier tour comme ramener le premier titre de l’histoire à Memphis #belleanalyse. Difficile de savoir si l’absence de Jaren Jackson Jr. se fera ressentir au point de descendre à la 6e, 7e ou 8e place de la Conférence Ouest, mais ce groupe sait déjà comment gérer sa saison indépendamment des autres équipes, en se focalisant sur le prochain match et rien que sur le prochain match. La prolongation d’un gars comme Tyus Jones est un vrai plus, et même si De’Anthony Melton et Slo Mo vont manquer, on prend globalement les mêmes pour recommencer. Un peu de showtime, beaucoup de fun, un pack de 24 Kro dans le vestiaire et le même esprit que la saison passée : les bouffeurs de miel savent ce qu’ils ont à faire.

