Alors que la saison régulière NBA approche à grands pas, Théo Maledon était sans équipe depuis que les Rockets ont décidé de le lâcher il y a quelques jours. Mais finalement, il a quand même trouvé preneur pour la reprise puisque les Hornets ont décidé de miser sur le meneur bleu-blanc-rouge.

C’est Shams Charania qui a annoncé la bonne nouvelle ce vendredi soir. Les Frelons de Charlotte ont donc décidé de donner une opportunité à l’ancien protégé de Tony Parker en le signant dans leur roster à moins de cinq jours du grand début des hostilités prévu mardi soir. Alors certes, on n’est pas sur un contrat NBA standard mais bien sur un two-way contract, ce qui signifie théoriquement que Théo pourrait faire des allers-retours avec la G League. Néanmoins c’est mieux que rien pour Maledon qui, on le rappelle, a récemment été transféré du Thunder aux Rockets, avant que ces derniers ne décident de le couper.

The Charlotte Hornets are signing former Thunder guard Theo Maledon on a two-way NBA contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2022

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que Théo Maledon débarque dans une franchise qui est un peu à poil sur le poste de meneur. Déjà à la base, c’était quasiment le désert derrière LaMelo Ball (Dennis Smith Jr. en back-up, youhou !) mais en plus le jeune phénomène des Frelons va commencer la saison à l’infirmerie à cause d’un bobo à la cheville. Même si on peut s’attendre à voir Terry Rozier basculer à la mène, c’est l’occasion pour Théo d’aller gratter quelques minutes dans la rotation du nouveau coach Steve Clifford.

Nouvelle opportunité pour Théo Maledon pour tenter de se faire une place en NBA. On se dit qu’il y a un coup à jouer au moins jusqu’au prochain retour de LaMelo, au jeune Frenchie de montrer que la franchise de Michael Jordan a eu raison de lui donner sa chance.

