Si vous n’avez pas maté l’intégralité de cette pré-saison en direct ? Félicitations vous avez donc une vie. Pour vous et pour vous seuls donc, voici ce qu’il fallait retenir de cette dernière nuit de préchauffage, avant le top départ de la vraie saison mardi soir.

Les résultats de la nuit

Neuf matchs cette nuit pour terminer gaiement cette pré-saison, enfin sept puisqu’on n’a jamais pu voir les deux derniers en direct, les joies de la pré-saison et du préchauffage du NBA League Pass semble-t-il. Les notes importantes de cette dernière nuit ? Les retours de Klay Thompson et Evan Mobley, car le basket est aussi une histoire d’esthètes et de poésie, le Magic qui gagne un match et on espère pour eux qu’ils en ont profité, Jalen Green qui termine sa pré-saison comme il avait terminé sa dernière régulière (33 points) et un Raptors – Celtics dont on a bien cru qu’il ne terminerait jamais, malgré un Anunoby qui avait décidé de tout éclater d’entrée (20 points au premier quart, 25 à la mi-temps, 32 au final).

A part ça ? Kevin Durant s’est fait taffer par Rudy Gobert et contrer par Anthony Edwards, Jaden McDaniels a étrenné son nouveau statut de starter et Russell Westbrook a été testé en sortie de banc par les Lakers avant de se blesser légèrement à la cuisse au bout de quelques minutes, Jalen Brunson prend ses marques avec les Knicks et les Kings ont étouffé les Lakers pour terminer leur pré-saison invaincue, car les Kings adorent être invincibles quand les matchs ne comptent pas. Pour le reste ? Les stats c’est au dessus, les images c’est dessous, et nous on se retrouve mardi soir pour du vrai basket ?

Quelques images de la nuit

