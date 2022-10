Que dire dans ce papier qu’on ne vous dira pas dans tous les autres sur Ja Morant ? Le gamin est déjà l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, c’est une déjà star parmi les futures stars, c’est peut-être le plus beau à voir jouer et ça va durer encore des années.

Les Memphis Grizzlies auraient pu – encore mieux – faire honneur à leur star. Car huit petites minutes pour les highlights de toute une saison de Ja Morant, c’est vraiment peu. On a peur de rester sur notre faim, alors on va demander du rab en épluchant YouTube jusqu’à se retrouver à regarder un documentaire sur les loutres mais ceci est une autre histoire. Pour l’instant, nous sommes donc sur les highlights de Ja Morant en 2021-22, huit minutes pour le plus grand bonheur de nos mirettes, qui nous rappellent ce que le gamin venu de Caroline du Sud a accompli la saison passée. MIP ou joueur qui s’est le plus amélioré mais franchement ça sonne mieux en anglais, 27,4 points par match, 6,7 assists, 5,7 rebonds, monsieur assume tel un vétéran mais ce n’est que sa troisième saison dans la Grande Ligue. On a même parlé de lui dans la course au MVP, c’est dire à quel point il nous a ébloui. Et puis au-delà des considérations statistiques et autres récompenses individuelles, Ja Morant est un homme qui nous veut du bien, qui nous donne de l’énergie, qui électrise toute une salle en un claquement de doigt. Dunks à afficher en 4K au mur de la chambre, un contre monstrueux que tout le monde connaît déjà, quelques passes bien senties et des circus shots sortis tout droit d’un show des Harlem Globe Trotters, merci c’est tout pour lui.

Ja Morant ne laisse personne indifférent, ou alors les gens qui se mentent à eux-mêmes. Pour être sûr de vivre au moins huit minutes de bonheur aujourd’hui, on se mate donc tout ça et on se prépare à ce qui va venir cette année.