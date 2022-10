Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Memphis Grizzlies !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

On vous a déjà parlé de Ja Morant ? Non ? Vous nous faites marcher là ! Ou alors vous n’aimez pas la NBA et vous êtes ici par hasard. Eh bien Ja Morant c’est un mec niveau MVP, qui joue à ce niveau-là tous les soirs, qui ne déçoit jamais et sur qui vous pourrez toujours compter, un peu comme votre doudou préféré de quand vous étiez enfant. Avec lui, impossible d’avoir peur, il n’y a pas de monstres sous le lit, autant dire qu’il vous calera un petit 40 points TTFL chaque soir et si ce n’est pas le cas nous déclinons tout responsabilité. Et puis si vous visez le record, parce que vous êtes quelqu’un d’ambitieux, sachez que Ja Morant l’est aussi et qu’il le vise aussi car il s’est par exemple fait plaisir avec un petit 76 des familles la saison dernière. Derrière on va le dire malgré nous parce que les Grizzlies sont une très belle équipe : il n’y a que des carotteurs dans cette équipe.

#Les carottes redoutées

Eh beh, on pourrait faire un potager avec un vieil ami tellement cette équipe va nous produire des carottes cette saison. À commencer par Dillon Brooks, attention il ne faut pas se faire avoir : le mec marque beaucoup de points, fait rarement des mauvaises perfs, et pourtant on ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi ? Il ne fait pas de stat ailleurs, et il croque comme un lapin : 40% au tir, 30% à 3-points, et ça prend des malus dans tous les sens. Attention à ne pas s’arrêter à la ligne « points par match » des stats d’un mec. Vient ensuite Jaren Jackson Jr., capable du meilleur comme du pire, vraiment. 29 points et 9 rebonds un soir, 5 points et 5 rebonds un autre quand il daigne jouer, on ne sait plus quoi penser de lui et c’est ça qui nous intéresse pour la TTFL. Enfin, oubliez clairement Desmond Bane qui est un mix des deux précédents : capable de tout faire très bien, il fait parfois tout très mal et hop, un petit 10 des familles pour bien foirer sa semaine TTFL. Attention, tous ces mecs-là sont d’excellents joueurs de NBA, mais là carotte est là : cela ne fait pas tout en TrashTalk Fantasy League.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Ja Morant : 40 points

Desmond Bane : 25 points

Jaren Jackson Jr. : 23,3 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Grizzlies, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.