Si tous les joueurs des Memphis Grizzlies vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les hommes du Tennessee sur la saison 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Ja Morant.

Ja Morant. On pourrait s’arrêter là, car juste en évoquant le patronyme du garçon, les images arrivent en tête. Des posters lunaires, des actions rocambolesques et irréalisables pour le commun des mortels. Tout ceci agrémenté d’un savant mélange d’insouciance et de confiance. Ja Morant est un joueur à part et il a déjà martyrisé un paquet d’adversaires au cours des trois dernières années, ses trois premières dans la Ligue. Mais que dire de son exercice 2021-22. Le deuxième choix de la Draft 2019 a changé de statut, passant de jeune très prometteur à superstar. Il faut dire que tous les ingrédients étaient au rendez-vous. Tout d’abord des stats en forte hausse avec 27,4 pions, 6,7 offrandes et 1,2 interception de moyenne. Et des performances individuelles qui ont entraîné des résultats collectifs. Les Grizzlies ont terminé à la deuxième place de l’Ouest avec 56 victoires pour 26 défaites, et le run en Playoffs et la défaite contre les Warriors en demi-finale a également permis à la jeune meute de se forger une expérience. Forcément, Ja a commencé à collecter les distinctions personnelles : un trophée de MIP, une sélection au All-Star Game, une place dans la deuxième All-NBA Team… de quoi mettre l’eau à la bouche du phénomène de Memphis. On n’oubliera pas non plus que ce zinzin a terminé au huitième rang dans la course au MVP. Et ce n’est pas un hasard quand on voit l’armada offensive du meneur…

« Oh! A JA-BREAKER » Check out the TOP 10 dunks by @JaMorant from the 2021-22 season! #NBADunkWeek *Drop the number of your favorite dunk in the replies* pic.twitter.com/aqszYy40qi — NBA (@NBA) August 1, 2022

Du haut de ses 23 piges, Ja Morant est clairement le joueur pour lequel les foules se déplacent. Un voltigeur plein de sang-froid et de confiance qui va de nouveau alimenter les Top 10 en menant les Grizzlies vers les sommets. Encore jeune, le franchise player de Memphis peut aussi s’améliorer. Notamment sur l’aspect défensif où il est parfois ciblé par ses adversaires. De l’autre côté du terrain, il est déjà un cauchemar pour tout être humain. En 2021-22, il était d’ailleurs le meilleur scoreur de la Ligue dans la peinture avec 16,6 points par match. Mais avec 34,4% de réussite à 3-points la saison dernière, le natif de Caroline du Sud peut devenir plus régulier. Imaginez un peu le boxon avec un Ja Morant qui toucherait les 38% de réussite du parking. Ça fait très peur non ?

Le show Ja Morant s’apprête à repartir en tournée pour le plus grand bonheur des Grizzlies. Grâce à son panel offensif, le meneur est assurément l’un des joueurs les plus divertissants de NBA. Après avoir goûté aux Playoffs nul doute que la bête sera surmotivée pour y retourner, alors bon courage à ceux qui se mettront en travers de sa route.