La NBA devrait, selon le Sports Business Journal, signer ses contrats pour les droits télévisés à partir de 2025 cette semaine. Parmi les changements, le retour de NBC. La chaîne diffusait des matchs de la Grande Ligue jusqu’à 2002 et une chanson était régulièrement utilisée comme intro : le mythique “Roundball Rock”.

Si vous étiez fans de NBA dans les années 1990, plusieurs certitudes existent à votre sujet : vous pensez que Michael Jordan est le GOAT, que la défense c’était mieux avant, et vous connaissez “Roundball Rock” par cœur même si vous n’en connaissiez pas le nom.

Cette musique de John Tesh a été utilisée plus de 12 000 fois entre 1990 et 2002 par NBC pour enjoliver ses émissions NBA et notamment le classique “The NBA on NBC“. Pour les nouveaux fans de la Grande Ligue, commencez déjà à apprendre l’air, car selon The Dan Le Batard Show elle pourrait vite être de retour.

NBC contacted artist John Tesh about bringing back the iconic NBA on NBC theme song “Roundball Rock.” via @LeBatardShow.

Ce possible come-back est lié au retour de NBC dans les petits plans de la Grande Ligue. À partir de la saison 2025-26, la chaîne devrait redevenir un diffuseur de la NBA à la place notamment de TNT.

NBC devrait avoir les droits d’une finale de conférence, d’une demi-finale de conférence, de deux matchs en primetime par semaine et d’une soirée NBA par semaine, intitulée “Basketball Night in America” ou “Sunday Night Basketball”.

