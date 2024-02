Le récap NBA du jour : place au All-Star Weekend !

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Le maillot de LeBron James porté lors de la demi-finale du In-Season Tournament (victoire face aux Pelicans) sera mis aux enchères. Les maillots de ses coéquipiers aussi.

Sothebys is auctioning off the entire set of Lakers jerseys (13) that every player on the team wore during their semifinals tournament game.

Opening bid is $200,000 pic.twitter.com/CMndeJXSt7

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 16, 2024

Scotty Pippen Jr., fils de qui vous savez, sera out minimum trois semaines à cause d’une blessure au dos. Décidément, les blessures et Memphis… (Source : RealGM)

Reggie Miller prolonge sur TNT et continuera donc de commenter des matchs pour plusieurs années. (Source : The Athletic)

P.J. Tucker a pris une amende de 75 000 dollars de la NBA pour avoir demandé publiquement son transfert début février. (Source : NBA)

Comme avec “The Last Dance”, des caméras suivent de l’intérieur la saison des Celtics. Vaudrait mieux que ça se termine sur un titre NBA…

Agent libre, le pivot Nerlens Noel intéresse les Knicks, les Rockets et les Hornets. (Source : HoopsHype)

L’intelligence artificielle de la NBA, présentée par Adam Silver et Victor Wembanyama.

Adam Silver and Wemby unveil NB-AI at NBA All-Star Tech Summit in Indy – now you can use your voice to activate “movie mode” and make a live NBA game look like your favorite film pic.twitter.com/NItNQSvyTC

— NBA (@NBA) February 16, 2024

Victor et Bilal, en direct d’Indianapolis !

Le big up depuis Indy à tous les fans 🇫🇷@wemby & @Bilaal_6 #NBAAllStar Rising Stars Game

Cette nuit à 3H00 ! pic.twitter.com/iZ5XsDQvia

— NBA France (@NBAFRANCE) February 16, 2024

