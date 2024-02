Le récap NBA du jour : NBA Trade Deadline, l’heure du bilan !

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Les Grizzlies signent Trey Jemison via un two-way contract. (Source : HoopsHype)

Les Lakers ne sont pas très optimistes pour un retour de Jarred Vanderbilt (blessé au pied) cette saison… (Source : The Athletic)

Steve Kerr espère que Joel Embiid pourra jouer les JO de Paris cet été. Peut-être qu’avec un MVP en plus, le coach des Warriors arrivera enfin à remporter l’or avec Team USA… (Source : AP)

La NBA a passé un partenariat avec Emirates, dont le nom sera associé à la NBA Cup l’an prochain. Le logo de la compagnie aérienne sera également sur les tenues des arbitres à partir de fin février. (Source : NBA)

Les Nets ont coupé Jordan Goodwin. (Source : New York Post)

