Six matchs en NBA cette nuit ! Et même si aucune affiche n’éveille particulièrement l’excitation sur le papier, la magie de la Grande Ligue fait que l’histoire peut frapper à tout moment. Anthony Davis va t-il vouloir recevoir son ancienne franchise avec la manière ?

Le programme de la nuit :

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Raptors – Rockets

1h30 : Celtics – Wizards

2h : Bucks – Hornets

4h : Kings – Nuggets

4h30 : Lakers – Pelicans

Le match à ne pas manquer : Lakers – Pelicans

Plus de quatre ans maintenant qu’Anthony Davis a quitté les New Orleans Pelicans pour les Los Angeles Lakers, et que Brandon Ingram et d’autres ont fait le chemin inverse. Un trade qui a eu un impact important sur la NBA, avec en point d’orgue le titre de la franchise californienne en 2020.

Mais entre les deux équipes, le rapport de force semble inversé cette saison. Personne ou presque ne parle des Pelicans, pourtant – à l’heure où ces lignes sont écrites – ils sont sixièmes de la Conférence Ouest et restent sur quatre victoires consécutives. Les Lakers sont eux trois places et quatre victoires derrière. Leur forme est variable et semble dépendre des soirs plus que des adversaires.

Alors, quelle version de Los Angeles accueillera Zion Williamson (s’il joue) et ses coéquipiers ce soir ? Réponse à 4h30 du matin à la Crypto.com Arena.

Mais aussi …

Les Français de la nuit :

Nicolas Batum ne jouera pas contre Atlanta.

Bilal Coulibaly va poursuivre son apprentissage face à Jayson Tatum (s’il joue) et Jaylen Brown.

Frank Ntilikina.

Et en G League ?