Les Kings offrent un contrat de trois ans à Keon Ellis

Si la folie de la NBA Trade Deadline est désormais derrière nous, il continue de se passer des choses dans la Grande Ligue. Notamment du côté des Sacramento Kings, où le jeune Keon Ellis vient de décrocher un nouveau contrat.

En voilà une belle récompense pour le guard des Kings.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Sacramento a décidé de signer Ellis via un contrat de trois ans, lui qui était jusqu’ici sous un two-way deal. Un nouveau contrat qui permettra à Keon – 24 ans et actuellement sophomore – d’avancer avec sérénité chez les Kings.

The Sacramento Kings are signing guard Keon Ellis on a new three-year contract, Corey Marcum of @ezsportsgroup tells ESPN. Ellis had been on a two-way deal and now gets a standard NBA deal after rising from an undrafted player out of Alabama. pic.twitter.com/Q3Vvw6oHPV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2024

Non drafté en 2022 et passé par la G League, Keon Ellis a réussi à se faire une petite place dans la rotation de Sacramento cette année : 29 apparitions au total, 3 titularisations, le tout pour 12 minutes par soir. Si ses stats (3,8 points, 1,3 rebond, 1,2 passe) n’impressionneront personne, Ellis séduit par son énergie et son activité défensive. Keon a également montré plus tôt dans la saison qu’il pouvait contribuer en attaque quand il recevait des opportunités.

Par exemple ? Ce match face au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander en décembre dernier :

Décrocher un vrai contrat NBA quand on n’a pas été drafté, ça demande beaucoup de travail mais surtout de la persévérance. Des qualités qui caractérisent Keon Ellis, désormais lié aux Kings pour trois ans.

__________

Source texte : ESPN

Looking back at the impact of Keon Ellis in Thursday's Kings win over the Thunder, registering career-highs in scoring and 3-pointers made, while continuing to earn the trust of his coaches and teammates. @Tyrese_Ellis00 pic.twitter.com/hKAXzwNlv0

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) December 15, 2023