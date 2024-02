Scot Pollard, ancien pivot NBA, à l’hôpital dans l’attente d’une greffe de cœur

C’est le genre d’histoire toujours déchirante. Le genre d’histoire qui fait relativiser sur la chance d’avoir un corps surdimensionné très utile pour jouer au basket certes, mais parfois beaucoup moins adapté à la vie de tous les jours. Scot Pollard le subit de plein fouet. L’ancien pivot NBA est actuellement à l’hôpital, dans l’attente d’une greffe de cœur.



Scot Pollard est un ancien joueur passé notamment par les Kings de la grande époque et Indiana. En 2002, il était notamment le back-up de Vlade Divac avec 23 minutes par match durant cette saison. C’est un soldat qui était aussi connu pour ses coupes de cheveux originales et variées. Samurai Scot a été en NBA pendant 11 saisons de 1997-98 à 2007-08 et a remporté un titre lors de sa dernière campagne avec les Celtics. Comme il avait peu de temps de jeu, Pollard a décidé de prendre sa retraite pour se réorienter vers le métier de consultant.

Malheureusement, ce n’est pas la fin de l’histoire.

En 2021, Scot Pollard a contracté un virus qui a déclenché une maladie génétique. Une maladie génétique qui fait battre son cœur beaucoup plus vite que la moyenne et qui met gravement en danger sa santé à court terme. En janvier 2024, il annonce avoir besoin d’une greffe de cœur par rapport à ce problème cardiaque. Et depuis quelques jours, il est admis au centre médical universitaire de Vanderbilt, à Nashville dans le Tennessee.

Ever been on a heart transplant list and then have someone say you’re faking it? It’s super weird. Have a nice Wednesday everyone! This photo is from a while back when I was in the emergency heart center, keeping my fake story straight….😂

I’m home now waiting for a donor pic.twitter.com/wc3VqWz0X6

— Scot Pollard (@ScotPollard31) January 10, 2024

Scot Pollard est actuellement dans l’attente d’un cœur disponible. En obtenir un n’est jamais chose aisée, mais ça l’est encore moins quand on a une morphologie comme la sienne. En effet, avec 2m11 et 120 kg, les organes qui peuvent supporter ces dimensions sont rares.

Cependant, Pollard ne désespère pas. Il a décidé de rester à l’hôpital jusqu’à pouvoir faire la greffe. S’il est aussi catégorique, c’est parce que c’est sa dernière chance, comme il le dit lui-même. Il a essayé les médicaments, il a aussi tenté des ablations cardiaques, c’est-à-dire des petites incisions dans le tissu cardiaque pour corriger les problèmes de rythme. Sans succès malheureusement.

“Je reste là jusqu’à ce que j’obtienne un cœur. Mon cœur est devenu plus faible. Les docteurs ont convenu que c’est ma meilleure opportunité pour en avoir un rapidement.” “Ils [les docteurs, ndlr.] sont tous d’accord que plus d’ablations ne vont pas régler le problème, plus de médicaments ne vont pas le régler. Nous avons besoin d’une greffe. C’est hors de mon contrôle. Ce n’est même pas dans les mains des docteurs. C’est au réseau de donateurs que ça incombe.”

Cette condition est génétique et c’est notamment ce qui a coûté la vie à son papa quand Scot n’avait que 16 ans. Pearl Pollard est décédé à 54 ans de la même maladie que subit actuellement l’ancien pivot. Le fait d’être grand a évidemment des avantages mais au niveau santé, c’est loin d’être idéal.

“Cela a été un signal d’alarme immédiat [la mort de son père, ndlr.]. On ne voit pas beaucoup de vieux 7-footers autour de nous. Donc j’ai su cela toute ma vie parce que c’est implanté dans mon cerveau depuis mes 16 ans… Ouais c’est bien d’être grand, mais je ne verrai pas mes 80 ans.” “Je viens d’une famille de géants. J’ai 3 frères qui sont plus grands que moi. […] Être grand n’est pas une malédiction, ça reste une bénédiction. Mais j’ai su toute ma vie qu’il y a de bonnes chances que je ne devienne pas vieux. Cela te donne une perspective différente de comment tu vis ta vie, comment tu te comportes avec les gens et ce genre de choses.”

Malgré sa situation, Scot Pollard reste optimiste et ses docteurs le sont aussi. Ils pensent qu’il pourra obtenir cette greffe dans quelques semaines et non quelques mois, ce qui pourrait lui sauver la vie.

On souhaite évidemment un énorme courage à lui et toute sa famille. Scot a déjà reçu de nombreux messages d’affection via les réseaux sociaux. En espérant des bonnes nouvelles rapides de son côté.

Love to everyone pic.twitter.com/hely84l7dz

— Scot Pollard (@ScotPollard31) February 9, 2024

Source texte : ESPN, Associated Press