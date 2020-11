Le GM des Wizards dément un éventuel trade de John Wall : pas de transfert au programme, il dit « qu’il n’y a aucun problème »

Après trois jours de spéculation suite à la demande de transfert de John Wall, certains supporters de Washington imaginaient déjà le départ de l’un des symboles de la franchise. Mais hier, le manager général Tommy Sheppard a annoncé aux journalistes que Jean Mur n’avait jamais demandé à quitter la capitale. Alors, on croit qui ?

On salue tous les copains fans des Wizards – donc environ sept personnes – qui ont vécu ces derniers jours de montagnes russes dignes des meilleures attractions de Disneyland Paris. Après avoir probablement lâché un paquet de noms d’oiseaux lorsque Shams Charania annonçait la bombe de la première soirée de Free Agency, déclarant que John Wall avait demandé son transfert, les fans des Sorciers se demandaient si Jean Mur avait déjà joué son dernier match sous les couleurs de Washington. Mais visiblement, il n’ira nulle part si l’on en croit les propos de Tommy Sheppard, dont la conférence de presse en visio hier était beaucoup plus attendue que la prise de parole de notre cher Président de la République ce soir. En effet, comme le révèle Ohm Youngmisuk d’ESPN, le boss de Poudlard a été on ne peut plus clair sur la situation de son meneur star : John Wall n’aurait tout simplement jamais demandé à être tradé.

« Non, il n’a pas demandé [un échange]. […] Il n’y a aucun problème entre John et moi. Il n’y a aucun problème entre John et les Wizards. Il n’y a de problème avec personne. »

Coup de communication pour rester solidaires et ne pas perdre la face ou simple vérité ? Difficile à savoir, même si on a notre petite idée sur la question. Mais en tout cas, pour les fans des Wizards, c’est sans doute difficile d’envisager Jean Mur faire son grand retour sous un autre maillot que celui de la Maison Blanche, lui qui n’a pas foulé un parquet depuis quasiment deux ans après avoir fait toute sa carrière à Washington. Alors que la rumeur d’un trade entre Russell Westbrook et Wall grossissait ces derniers jours, le numéro 2 sera probablement encore dans la capitale à l’occasion de la reprise du 22 décembre, et puis faut pas oublier que son contrat XXL le rend difficilement transférable. Sauf gros retournement de situation, on devrait donc revoir prochainement sur les parquets l’association Wall / Bradley Beal pour le plus grand plaisir des amoureux de basket. Reste à savoir si le Johnny arrivera à retrouver son niveau de All-Star qui faisait rêver un paquet de gens il y a quelques saisons. Là encore, Sheppard s’est permis de hyper bien gentiment les fans des Wizards sur le niveau de forme actuel de son meneur :

« J’en ai assez vu ces deux dernières années et certainement cet été pour savoir qu’il a retrouvé son explosivité. Il est très à l’aise à 3-points maintenant et c’est quelque chose qui, je pense, sera une arme énorme pour nous à l’avenir. »

Se queda. Sauf gros chamboulement, John Wall et son très gros contrat resteront chez les Sorciers cette saison. Et Bradley Beal n’aura ainsi plus besoin de tenir les murs – lol – de la Maison Blanche tout seul.

Source texte : ESPN