Montrezl Harrell explique la raison de son départ aux Lakers : spoiler, ça n’aidera pas les fans des Clippers à digérer la nouvelle

En signant un contrat de deux années avec les Lakers, Montrezl Harrell s’est évidemment mis à dos les fans des Clippers. Hier, le Sixième Homme de l’Année 2019-20 s’est confié sur le sujet, et a expliqué les raisons de son départ vers les gens du Lac.

« Traître ». C’est le mot qui caractérise le plus le sentiment qu’éprouvent les fans des Clippers depuis la nuit de vendredi à samedi concernant Montrezl Harrell. Lors de la première soirée de Free Agency, l’ailier-fort de 26 ans a en effet fait un joli pied de nez aux Voiliers en traversant le couloir du Staples Center pour rejoindre les Lakers, avec un contrat de 19 millions sur deux ans. Un acte qui passe mal pour les supporters des Clips. Du coup, alors qu’Harrell s’entretenait hier en visio avec des journalistes pour la première fois en tant que Poupre et Or, toutes les oreilles étaient grandes ouvertes pour comprendre la raison qui a poussé Monstatrezz à migrer chez l’ennemi. Comme nous le révèle Dave McMenamin d’ESPN, le meilleur sixième homme de la dernière saison ne se sentait visiblement pas assez désiré par l’équipe dans laquelle il évoluait pourtant depuis trois saisons. Pour lui, les Clippers n’ont pas montré de réel intérêt pour le conserver et malgré le respect qu’il possède pour cette équipe qui l’a fait grandir, il a choisi une franchise qui le « voulait vraiment » :

« Je pense que si vous passez votre carrière dans n’importe quel endroit assez longtemps, vous voudrez continuer à jouer là-bas et continuer à grandir là-bas. Alors, bien sûr, j’ai toujours un grand respect pour ces gars-là et pour cette organisation. Mais comme je l’ai dit, concernant leur volonté de me garder, ça ne semble pas être le cas n’est-ce pas ? » J’ai senti que c’était la bonne décision pour moi. J’ai parlé à ma famille et c’est là que nous avons décidé où je devais aller. Aussi simple que cela. […] Je devais vraiment aller avec une équipe qui voulait de moi. »

Si Trezz possède probablement une cible sur son front pour une partie des fans de Los Angeles, les champions NBA 2020 sont eux bien contents de récupérer ce renfort de poids pour leur effectif déjà bien étoffé. En récupérant un mec sortant de la meilleure saison de sa carrière avec 18,6 points et 7,1 rebonds de moyenne (même si ses Playoffs sont à oublier) dans son costume de sixième homme, les Lakers s’assurent donc un gros back-up d’Anthony Davis, qui pourrait également commencer dans le cinq majeur en fonction des choix de Frank Vogel. Juste pour info, Harrell est représenté par le même agent qu’AD et LeBron James, aka Rich Paul, et l’homme aux dreads soignées a donc choisi de refuser tous ses autres prétendants afin d’aider les Lakers à faire le back-to-back. Un choix qu’Harrell justifie comme « une décision business », et il estime que ses copains des Clippers – Lou Williams et Patrick Beverley en tête – connaissent assez bien le milieu pour lui en vouloir.

« Ils (Pat Beverley et Lou Will) comprennent, et ils m’ont appris que c’est un business quoi qu’il arrive. Si vous n’êtes pas l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et nous savons tous qui sont ces joueurs, tout le monde est remplaçable. »

Pas besoin de déménager pour Montrezl Harrell, qui reste à L.A. mais chez le rival, au grand dam des fans des Clippers. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que le derby de Los Angeles s’annonce électrique.

