Officiel, Elie Okobo finalement coupé par les Suns : voilà ce que ça fait de se retrouver dans un roster candidat au titre

Les Suns continuent leur ménage de printemps, ou plutôt d’automne. Avec l’arrivée de Langston Galloway, l’effectif avait un joueur de trop et il fallait donc faire un choix : les Soleils ont malheureusement choisi de couper… notre Français Elie Okobo

Celle là, on la sentait venir. Avec la signature de Chris Paul dès les premières heures après l’ouverture des transferts puis la récente arrivée d’E’Twaun Moore en provenance des Pelicans, on avait déjà du mal à imaginer une place pour notre Frenchie Elie Okobo au sein de ces Suns version 2020-21… mais on pouvait toujours y croire. Mais la nuit dernière, quand on a appris la signature de Langston Galloway dans l’Arizona publiée par Michael Scotto de Hoops Hype, information relayée par Langston lui même, on savait que les carottes était cuites pour le copain Elie. Et c’est ce que nous a confirmé John Hollinger de The Athletic : alors que son contrat de 1,6 million de dollars aurait été garanti à Phoenix à partir de jeudi, les Suns ont décidé de couper Okobo. Pas cocorico ça. Les Soleils réalisent au passage un très bon coup avec l’arrivée de Galloway. Le meneur/arrière shooteur qui sort d’une saison intéressante avec les Pistons signerait en plus pour un contrat minimum vétéran d’après John Gambadoro, journaliste d’Arizona Sports. Les Suns conserveraient donc en plus leur bi-annual exception, même s’ils ne semblent pas partis pour pouvoir l’utiliser. En effet, avec l’arrivée de Galloway, le roster était composé de 16 joueurs pour… 15 places, et c’est ce qui a poussé le front office de Phoenix à couper notre Elie Okobo national.

Thankful For The Opportunity https://t.co/7oMENQOFqV — Langston Galloway (@LangGalloway10) November 23, 2020

Nice FA run this week by Phoenix. The Suns also waived Elie Okobo today, presumably so signing Langston Galloway with BAE would keep them under the tax. — John Hollinger (@johnhollinger) November 23, 2020 « Belle FA dirigée cette semaine par Phoenix. Les Suns ont également coupé Elie Okobo aujourd’hui, probablement pour que la signature de Langston Galloway avec la bi-annual exception les maintienne sous la taxe »

The contract for Langston Galloway is a veterans minimum so Suns still have the bi annual which will likely be saved for next year since you can’t use it two years in a row. Suns roster is full now though they could decide to let go of Elie Okobo to free up a roster spot — John Gambadoro (@Gambo987) November 23, 2020 « Le contrat pour Langston Galloway est un minimum vétéran, donc les Suns ont toujours la bi-annuelle qui sera probablement conservée pour l’année prochaine, car vous ne pouvez pas l’utiliser deux années de suite. L’effectif des Suns est complète maintenant, mais ils pourraient décider de lâcher Elie Okobo pour libérer une place dans la liste »

Clap de fin pour Elie chez les Soleils. Drafté en 2018 en tout début de deuxième tour (31ème), l’ancien de Pau-Lacq-Orthez n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans l’Arizona. Avec la concurrence qui jouait à son poste durant ses deux saisons, Okobo a très peu starté – 19 fois en 108 matchs – et quitte la chaleur de Phoenix avec des statistiques moyennes : 4,8 points, 1,7 rebond, 2,2 assists. On peut regretter le fait qu’Elie aurait surement beaucoup appris aux côtés d’un futur Hall of Famer comme Chris Paul qui lui aurait fait gagner de la maturité à vitesse grand V, mais on va positiver et se dire que c’est peut être un mal pour un bien pour notre Français. Aux Suns et vu les embouteillages à la mène, Elie n’aurait pas eu beaucoup de temps pour s’exprimer et il peut donc partir serein vers de nouveaux horizons qui lui laisseront des minutes pour montrer toute l’étendue de son talent. Véritable bosseur, le natif de Bordeaux a progressé au shoot extérieur cette saison (35% contre 29% la saison précédente) et a montré par séquences un vrai QI basket et une belle intelligence défensive. En tout cas, après Ian Mahinmi et Nicolas Batum, c’est un français de plus qui se retrouve sur le marché des agents libres. Si Nico devrait rejoindre un contender dans les jours qui viennent et que le profil de vétéran de Ian pourrait apporter un paquet d’expérience à pas mal de franchises, on souhaite de tout cœur que notre Elie trouve un projet dans lequel il pourra s’épanouir et emmagasiner du temps de jeu.

A 23 ans, Elie Okobo est donc coupé par les Suns et se retrouve agent libre non restrictif. Petite annonce à toutes les franchises de NBA : jeune joueur talentueux avec un caractère de bosseur et une grande envie de progresser recherche équipe ambitieuse, alors sautez sur l’occasion.

