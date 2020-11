Alerte, John Wall demande un transfert pour quitter les Wizards : bientôt la fin de l’ère Jean Mur dans la capitale ?

C’est l’une des plus grosses news de la nuit, et elle ne concerne pas directement la Free Agency. John Wall, meneur des Wizards depuis 2010, a demandé à être transféré alors qu’on pensait qu’il était au taquet pour remettre Washington en Playoffs avec son copain Bradley Beal.

Avec Russell Westbrook et James Harden, les demandes de transfert de la part de certains grands noms de la NBA rythment un peu l’actu en ce moment. Il faut désormais rajouter John Wall à la liste des stars souhaitant faire leurs valises malgré des contrats XXL. En effet, en pleine nuit de Free Agency, on a appris que le meneur des Wizards voulait quitter Washington au plus vite. La bombe a été lâchée par Shams Charania de The Athletic. Il y avait récemment eu des rumeurs concernant des discussions entre la franchise de la capitale et les Rockets sur un deal impliquant Wall et Westbrook, des discussions qui seraient actuellement bloquées mais la demande de Jean Mur est quant à elle bien d’actualité. On préfère quand même prévenir John par rapport à un petit détail, un transfert s’annonce très compliqué à mettre en place vu le deal sous lequel il évolue actuellement. On rappelle juste les chiffres, attention ça pique. Encore trois ans de contrat, avec plus de 41 millions en 2020-21, plus de 44 millions en 2021-22 et enfin plus de… 47 millions en player option sur la saison 2022-23. On n’a pas le courage pour faire le total, par contre, on n’a pas peur de dire que c’est sûrement le pire contrat de toute la Ligue à l’instant T. Car John Wall n’a pas joué le moindre match NBA depuis décembre 2018 à cause d’une première blessure au talon et puis surtout une rupture du tendon d’Achille. Pour un joueur qui base son jeu sur ses qualités athlétiques et sa vitesse, ça craint, encore plus à 30 ans. Du coup, va falloir être un vrai sorcier pour bouger ce maudit contrat.

As Rockets/Wizards talks on Russell Westbrook-for-John Wall stall, Wall has made it clear he wants trade out of Washington to happen, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

John Wall a beau dire qu’il reviendra en force et tout et tout, on voit mal une franchise tenter le pari à un tel prix. Et puis honnêtement, cette demande de transfert de Jean Mur surprend car il semblait chaud pour repartir avec un Bradley Beal plus que jamais calibre All-Star (même s’il n’a pas été sélectionné en 2020, une blague) à côté de lui. Drafté en première position par les Wizards en 2010, Wall est l’un des symboles de la franchise, lui qui semblait attaché à cette dernière. Mais alors, qu’est-ce qui a changé pour subitement demander un échange ? Est-ce que les rumeurs concernant un potentiel trade Wall – Westbrook ont joué un rôle là-dedans ? D’après des récents bruits de couloir, Jean Mur aurait aussi été « surpris » par les paroles du manager général des Wizards Tommy Sheppard, qui a récemment déclaré que la franchise de la capitale construisait autour de Bradley Beal. Cependant, le meneur se serait tout de même montré compréhensif, logique vu la trajectoire complètement opposée des deux stars. Les raisons restent donc assez floues par rapport à tout ça, et on se demande également si le fait divers impliquant Wall en septembre dernier – avec ces images diffusées sur les réseaux sociaux montrant le joueur faire des signes de gang – n’est pas derrière tout ça. Selon un insider de NBC Sports Washington, de nombreux membres de la franchise des Wizards n’auraient vraiment pas apprécié malgré les excuses de John…

Alors qu’on pensait que les Sorciers allaient tenter de revenir dans le Top 8 de l’Est avec leur backcourt Wall – Beal et la prolongation de contrat de Davis Bertans, voilà un nouvel épisode qui peut changer la donne. Si on voit mal Jean Mur se faire transférer vu son contrat, ça ne sent pas très bon pour la saison à venir.

Source texte : The Athletic