Officiel : Derrick Jones Jr. signe aux Blazers pour deux ans et 19 millions, les cercles du Moda Center vont souffrir

Déjà actif juste avant le début de la Free Agency avec le transfert d’Enes Kanter, les Blazers ont recruté un autre joueur pour renforcer leur frontcourt en vue de la saison à venir. Son nom ? Derrick Jones Jr., le dernier vainqueur du Slam Dunk Contest et ancien ailier du Heat.

Au revoir Miami, welcome to Portland. Après avoir goûté aux Finales NBA sous le maillot floridien dans la bulle de Mickey, Derrick Jones Jr. a choisi une autre route pour la suite de sa carrière. Selon Shams Charania de The Athletic, l’agent libre DJJ a effectivement trouvé un accord avec la franchise de l’Oregon pour un deal de deux ans et 19 millions de dollars. Une belle petite somme pour ce joueur non drafté en 2016 qui a réussi à devenir un role player intéressant pour le Heat au cours des deux dernières saisons. Évidemment, quand on pense à Derrick Jones Jr., on pense avant tout à ses highlights car le mec possède véritablement de la dynamite sous les sneakers, mais c’est aussi un joueur capable d’apporter une vraie contribution défensive et qui est plutôt polyvalent dans sa propre moitié de terrain grâce à ses qualités athlétiques. Au Heat la saison dernière, il a joué 59 matchs en saison régulière dont 16 en tant que titulaire pour des moyennes de 8,5 points (52,7% au tir), 3,9 rebonds, 1,0 interception et 0,6 contre en 23,3 minutes de temps de jeu. Son rôle s’est considérablement réduit en Playoffs mais à seulement 23 ans, son profil plaît bien et il pourra peut-être avoir plus de responsabilités à Portland, qui vient d’utiliser la totalité de sa mid-level exception pour lui. Pas rien quand même.

Avec cette nouvelle acquisition, l’effectif des Blazers pour la saison 2020-21 prend vraiment forme. Comme indiqué plus haut, Enes Kanter vient de faire son grand retour à Portland, qui a également prolongé Rodney Hood en ce début de Free Agency. Deux mecs qui ont joué un vrai rôle lors des Playoffs 2019, quand les hommes de Terry Stotts ont réussi à atteindre les Finales de Conférence Ouest. Et il y a quelques jours, les Blazers avaient recruté le solide Robert Covington à travers un transfert avec les Rockets, et ce en échange d’une contrepartie plutôt importante (Trevor Ariza, deux choix de premier tour de draft). Le signe d’une équipe ambitieuse sur le court terme et qui veut revenir dans les hauteurs de la Conférence Ouest pendant le prime de Damian Lillard et C.J. McCollum. Sur le papier en tout cas, Dame et ses copains ont de quoi rivaliser avec beaucoup de monde. On va quand même surveiller le cas Carmelo Anthony, dont le contrat s’est terminé et qui est donc aujourd’hui sur le marché de la Free Agency.

Deux saisons plutôt intéressantes à Miami, parfait pour choper un petit contrat intéressant et tenter de poursuivre l’ascension au sein d’une belle équipe de l’Ouest. Le nouveau chapitre de Derrick Jones Jr. s’écrira donc dans l’Oregon.

Source texte : The Athletic