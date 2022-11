Auteur d’un début de saison XXL, Damian Lillard a été coupé dans son élan le 26 octobre dernier à cause d’un bobo au mollet. Mais ça y est, Dame Time is back, et c’est le Miami Heat qui va devoir se le coltiner en premier dès cette nuit.

Il y a dix jours, Damian Lillard s’était blessé face au Heat dans la première défaite de la saison pour Portland. Ce lundi, il va revenir face au même adversaire et avec la ferme intention de prendre sa revanche après le scénario du premier match. Selon Chris Haynes de NBA on TNT, Dame sera donc sur le parquet de la FTX Arena à 2h30 du matin, une première après quatre matchs d’absence.

After missing the last four games with a calf stain, Portland Trail Blazers star Damian Lillard will make his return tonight against the Miami Heat, league sources tell @NBAonTNT. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 7, 2022

Quatre matchs d’absence durant lesquels les Blazers ont plutôt fait le taf avec deux victoires pour deux défaites. Portland est tombé contre Memphis et Phoenix, aucune honte à ça étant donné qu’on parle de deux poids lourds de la Conférence Ouest et qu’en plus Anfernee Simons était lui aussi sur la touche face aux Suns. Et les deux victoires ont été obtenues contre Houston – OK c’est pas un exploit vu à quel point les Rockets sont éclatés – mais surtout à Phoenix dans la première des deux confrontations, grâce à un buzzer de Jerami Grant.

Des résultats encourageants pour une équipe des Blazers qui affiche aujourd’hui un bilan de six victoires en neuf matchs. Et si Damian Lillard revient avec le même niveau que celui qui était le sien lors des cinq premiers matchs de la saison, Portland pourrait bien devenir de plus en plus relou à jouer. Juste pour rappel, après une campagne tronquée par les blessures l’an passé, Dame Time n’a pas perdu de temps pour fermer quelques bouches avec des stats de 31 points, quasiment 5 rebonds et plus de 4 passes de moyenne, à 49% au tir dont 39% du parking. Une production qui lui a permis de rafler le premier titre de joueur de la semaine à l’Ouest, et surtout de mettre Portland sur les bons rails.

Le Heat est prévenu.

___

Source texte : NBA on TNT