Quinze matchs, de 1h à 7h du matin, des entre-deux tous les quarts d’heure pendant la moitié de la nuit et l’assurance donc de ne rater aucun hymne national. Elle est pas belle la vie ? Oh que si, à condition de dormir deux heures dans l’après-midi. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Wizards

1h15 : Magic – Rockets

1h30 : Pistons – Thunder

1h45 : Pacers – Pelicans

2h : Sixers – Suns

2h15 : Hawks – Bucks

2h30 : Heat – Blazers

2h45 : Bulls – Raptors

3h : Grizzlies – Celtics

3h15 : Wolves – Knicks

3h30 : Spurs – Nuggets

3h45 : Mavericks – Nets

4h : Warriors – Kings

4h15 : Jazz – Lakers

4h30 : Clippers – Cavs

# À NE PAS MANQUER

Exceptionnellement et soirée faste oblige, on tentera d’avoir un œil absolument partout, et on vous explique ça juste en dessous.

# À SURVEILLER

Un premier match qui, ne nous le cachons pas, n’intéressera pas grand monde, à part évidemment le fan club de Nick Richards et Jordan Goodwin. Qui sont ces gens ? C’est un grand mystère. On surveillera l’éventuelle entrée de Théo Maledon pour les Hornets, mais alors vraiment de loin.

A 1h15 puis 1h30 débuteront deux matchs que l’on pourrait d’ores et déjà le Wembanyama Final Four. Magic vs Rockets et Pistons vs Thunder, quatre équipes du Flop 8 NBA mais tout de même des jeunes cracks pour illuminer le parquet. Bol Bol, Jalen Suggs, Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Kevin Porter Jr., Cade Cunningham, Jaden Ivey, Saddiq Bey, Jalen Duren, Shai Gilgeous-Alexander, Josh Gooddey, Ousmane Dieng… bref 80% du roster de ces quatre équipes de U23.

Potentiellement le premier match en carrière en tant que titulaire pour… Bennedict Mathurin. Chris Duarte blessé, Rick Carlisle n’a pas un milliard de possibilités, et pas sûr que Nembhard, McConnell ou Naismith ne fasse l’affaire en titu.

Les leaders de l’Oues (Suns) en visite à Philadelphie, chez des Sixers privés de James Harden pour un mois.

Trae Young qui monte sur les épaules carrées de Dejounte Murray pour chercher des noises à Giannis Antetokounmpo.

Les jeunes Blazers qui défieront les OG du Heat à Miami.

La revanche entre les Raptors et les Bulls après la première manche hier. Torontoo s’était imposé, Fred VanVleet avait cartonné et Christian Koloko avait collé six contres.

Ja Morant et Desmond Bane face aux Celtics.

Ou Jayson Tatum et Jaylen Brown face aux Grizzlies.

Rudy Gobert face à Evan Fournier, si toutefois Vavane foule le parquet plus de cinq minutes.

Une nouvelle branlée des Nuggets contre des Spurs séduisants mais qui n’attendent que ça.

Kevin Durant un peu seul au monde face à Luka Doncic, le premier à 40 points gagne le match.

Un derby californien entre les Warriors et les Kings, attention l’équipe la plus en forme n’est pas celle que vous croyez, attention car l’équipe la moins en forme revient à la maison et pourrait en coller 40 à l’autre ce soir. Ça en fait des indices.

Le Jazz qui se farcir les Lakers 24h après les Clippers, ça risque de défendre moins fort.

Les Clippers qui se farcissent les Cavs 24h après le Jazz. Donovan Tour.

Est-ce qu’on sera là dès 1h pour vous faire vivre tout ça en live sur Twitter et sur le blog de Skyrock ? Presque. Allez, en attendant c’est l’heure de la sieste, tant pis pour N’oubliez pas les paroles et Demain Nous Appartient, trop de botox tue le botox et faut vraiment qu’on prenne des forces.