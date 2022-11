Le match entre les Suns et les Blazers était tranquillement en train de se terminer, on n’avait clairement pas le temps de le regarder car il faut faire des choix dans la vie, tout juste avions-nous ouï dire que Jerami Grant faisait un massacre dans la défense de Phoenix. Puis vinrent ces quelques secondes suspendues dans le temps.

Les stats maison de l’escroquerie de la nuit c’est juste ici

Mise en situation. L’onglet du site TrashTalk est évidemment ouvert et, ah, c’est fini et, ah, les Blazers ont gagné de 2 points et bien super on est très contents pour eux mais par habitude allons voir le play-by-play et… oh, Jerami Grant au buzzer ? Ok, allons donc voir, toujours par habitude, ce qu’il se dit sur l’oiseau bleu. Cool, une vidéo, comme la vie est bien faite. MAIS. Ai-je bien vu ce que je venais de voir ? Oh que oui, oh que c’est vilain. Tiens, regarde-moi ça, et dis-moi ce que t’en penses :



Passe en cloche de Justise Winslow, Deandre Ayton est dans les choux après un semi-écran, Devin Booker arrive trop tard, les Blazers l’emportent et sont premiers à l’Ouest grâce à cette victoire sur leur dauphin. Très bien, on a dit qu’on était contents pour eux, d’autant plus qu’ils évoluaient hier soir sans Damian Lillard ni Anfernee Simons, mais ce qui nous choque c’est évidemment le nombre de pas effectués par l’ailier de Portland avant de prendre son tir. Cinq selon la police et huit selon les Gilets Jaunes, côté Suns on crie au complot et les Blazers, évidemment, se marrent comme des gosses, après une fin de match dont on reparlera probablement pendant un bout de temps, non pas qu’elle conditionne toute cette saison 2022-23 mais, quand même, on parle d’un mec qui traverse un tiers du terrain sans dribbler avant de prendre son tir, à se demander si c’est du basket ou du wrestball.

On rajoutera pour la forme que ces deux points étaient les derniers d’une soirée majestueuse pour Jerami Grant, auteur de 30 points à 10/17, et donc que les Blazers, on le répète, sont seuls en tête de la Conférence Ouest alors gg les p’tits potes, ouais on est des gros boomers. Et les refs, bazar, trois pas ça va, quatre, au pire, mais 17 vous exagérez.