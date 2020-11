Officiel, Enes Kanter est de retour à Portland : officiel aussi, les Celtics nous préparent peut-être quelque chose

Première bombe de cette soirée de Free Agency, et ce n’est évidemment pas une… signature car le marché n’ouvrira ses portes que dans une grosse heure. Dans le trade d’hier envoyant le pick 30 des C’s à Memphis, Enes Kanter est finalement de retour à Portland alors que Mario Hezonja rejoint pour sa part les Grizzlies. On chauffe, on chauffe.

Premier tour de chauffe d’une soirée qui s’annonce longue passionnante, et c’est donc Enes Kanter qui retrouve les Blazers un an et demi après avoir quitté l’Oregon en tant que finaliste de conférence. Un départ qui entre dans le cadre d’un trade à trois équipes, entre les Celtics, Portland et Memphis, comme nous l’indique celui qui rythmera notre nuit avec ses confrères insiders :

Portland is acquiring Boston’s Enes Kanter in a three-way deal with Memphis, sources tell ESPN. Memphis gets Mario Hezonjia and 30th pick (Desmond Bane) from draft night deal as part of trade too. Celtics get a future Memphis draft consideration. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020

Plusieurs choses à retenir autour cet échange. Pour les Grizzlies ? Leur belle soirée d’hier se poursuit avec l’acquisition d’un role player de plus, pour pas plus cher, et qui profitera peut-être de ce nouveau souffle pour faire enfin décoller une carrière jusque-là décevante, et ça encore c’est la version censurée. Les Blazers ? Retour de Nenesse à la maison, lui qui avait été appelé à la rescousse en 2019 pour pallier la blessure de Jusuf Nurkic notamment, réalisant entre autres de superbes Playoffs en aidant son équipe à atteindre une inattendue finale de conf face aux Warriors (0-4). Des Blazers qui anticipent pour leur part le probable départ d’Hassan Whiteside, free agent dans une heure et pas forcément dans les petits papiers du board. Les C’s ? Hum… Un tour de Draft récupéré dans l’affaire, mais après le départ hier de Vincent Poirier et celui de Kanter aujourd’hui, on sent chez les Verts une volonté de faire de la place dans la raquette, et avec un brin de logique on se dit alors que le chantier n’en est qu’à ses prémices avec l’arrivée dans le viseur d’un intérieur potentiellement référencé.

Home Sweet Home ❤️🖤 — Enes Kanter (@EnesKanter) November 20, 2020

Premiers dominos d’une soirée qui devrait en voir tomber quelques uns, et donc retour de l’homme qui se sent chez lui partout. On espère pour vous que la réserve de café est prête, parce que ça ne fait que commencer.