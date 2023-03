Ce fut le (très) gros coup de chaud de la fin du mois de février (avec ma fête d’anniversaire). Face aux Rockets Damian Lillard en a collé 71, ponctuant ainsi un très très gros mois à 38,5 pions de moyenne. Sur 30 jours ? Personne n’avait jamais fait mieux en matière de scoring à Portland.

Il était monté à 50, puis… 60 en janvier, passant ainsi la barre des 60 pour la quatrième fois de sa carrière, un chiffre aussi hallucinant que son palmarès est vide. Mais stop aux punchlines, on y reviendra sans doute demain, Damian Lillard a donc poussé le bouchon encore un peu plus loin en allant toper la barre des 70 la semaine dernière face à Houston. Résultat des courses ? Un mous de février qui se termine avec 38,5 points de moyennes. 29 en décembre, 34 en janvier et 38,5 en février, personne n’est prêt pour la March Madness maison de Dame.

Personne n’avait jamais fait mieux à Portland, parmi les joueurs à avoir joué plus de sept matchs dans un mois, et quand on mate un peu l’infographie on se rend compte que Damian Lillard commence à truster une grande partie des albums photos de la franchise. La moyenne de Dame dans la bulle de 2020 était déjà folle mais établie sur moitié moins de matchs, et en descendant un peu on note donc que le meneur de Rip City détient les sept meilleures moyennes de l’histoire de sa franchise sur un mois et qu’il faut en fait remonter à… 1971 et Geoff Petrie pour retrouver la trace d’un mois à 30 de moyenne.

Pas la même époque blabla, mais en attendant on vous propose d’aller vous essayer à shooter du milieu de terrain dix fois de suite et vous reviendrez ensuite nous donner votre score. Tout ça pour dire quoi ? Que peu importe l’année Damian Lillard continue de s’imposer jour après jour comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la NBA, et qu’il en est déjà, sans aucun doute, le meilleur de l’histoire des Blazers.