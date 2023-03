La nuit dernière, les Bucks ont gagné leur seizième match de rang et ils restent par conséquent au sommet de la Conférence Est, et de la NBA toute entière. A cette occasion ? Leur coach Mike Budenholzer a égalé deux sommités du coaching en validant sa troisième série du genre.

17 victoires de suite en 2019-20, avec les Bucks.

Puis 18 lors de la saison 2014-15, alors qu’il faisait des Hawks la darling de l’Amérique du basket.

Mike Budenholzer n’est pas un dinosaure du coaching. Dix saisons sur le bancn c’est peu en comparaison avec les grands de la bande, mais 17 années passées à remplir les bidons des Spurs en se nourrissant des conseils de Gregg Popovich ont évidemment forgé celui qui est très vite devenu “Coach Bud”. A tel point qu’aujourd’hui, celui qui vient de signer avec les Bucks une 16è victoire de suite rentre dans un club très fermé, celui des druides ayant validé ce genre de série lors trois saisons différentes au moins.

Mike Budenholzer has 3 single-season win streaks of 15+ games in his head coaching career.

That is tied for the 2nd-most by a head coach all-time. The only head coach with more is Red Auerbach.

Red Auerbach5

Mike Budenholzer3

Mike D’Antoni 3

Phil Jackson 3 pic.twitter.com/X8LejNIt9T

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 1, 2023