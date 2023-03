Vous en avez pris l’habitude depuis quelques années, à chaque rassemblement et/ou compétition internationale de l’Équipe de France de basket… on a le droit quelques jours plus tard aux insides, histoire de se sentir intégré à ce groupe si spécial, à ce groupe qui gagne une très grande partie de ses matchs. La dernière fenêtre internationale n’y a pas coupé alors installez-vous confortablement, moteur, ça tourne.

C’est une nouvelle douceur made in FFBB, c’est une nouvelle fois Tommy Hombert qui régale, et ces 20 minutes vous permettront de suivre la dernière campagne des Bleus comme si vous y étiez. Deux matchs, un à Prague et l’autre à Trélazé, deux victoires, et deux preuves de plus qu’avec une équipe A, B ou J la France reste l’un des patrons du basket européen. Pas de joueur NBA, pas de joueur d’Euroleague, rien que des “seconds couteaux” ? Laissez-moi rire. Victor Wembanyama en tête, les hommes de Vincent Collet ont résisté à une entame catastrophique face aux Tchèques et au piège lituanien trois jours plus tard pour terminer en grande pompe cette phase qualificative, le Vic a tapé le record all-time de rebond sur un match lors du premier match, Bodian Massa, Hugo Benitez, Nicolas Lang, Yoan Makoundou ou Sylvain Francisco ont fait le boulot, et voilà donc nos Bleus probablement têtes de série lors de la prochaine Coupe du Monde en septembre.

Mission accomplie ? Mission accomplie et tout est dans la boîte. Alors scrutez tout ça attentivement et si vous l’êtes assez, attentif, vous apercevrez peut-être un “petit” bonhomme qui devrait faire le bonheur de la France dans les prochaines années.