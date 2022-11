Victor Wembanyama, première expérience réussie avec l’Équipe de France

Entré dans une nouvelle dimension depuis ses exploits à Las Vegas début octobre, Victor Wembanyama a franchi une étape supplémentaire ces derniers jours en découvrant l’univers de l’Équipe de France A à travers ses deux premières sélections en Bleu. Des débuts réussis à la fois sur le plan individuel et collectif, qui sont évidemment porteurs d’espoir pour la suite.

Victor Wembanyama était là, avec son coéquipier Yoan Makoundou, en train de taper sur le tambour pour diriger le clapping des supporters français après la belle victoire face à la Bosnie hier, synonyme de qualification pour le Mondial 2023. Un beau moment de communion entre Wemby et le public tricolore, un moment où tous les yeux étaient rivés sur lui et durant lequel il a illuminé le visage des fans présents à l’intérieur du Palais des Sports de Pau.

C’est donc comme ça que s’est conclu le tout premier rendez-vous de Victor avec l’Équipe de France A. Difficile de faire plus symbolique comme image.

Embarqué dans une hype médiatique sans précédent pour un joueur français et considéré par les experts US comme le meilleur prospect de l’histoire du basket, Victor Wembanyama était évidemment au centre de l’attention lors de cette nouvelle fenêtre de matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde. Certains font leur entrée en Équipe de France sur la pointe des pieds, d’autres sont plus ou moins attendus, et puis il y a Wemby, ce phénomène générationnel qu’on avait tous hâte de voir en Bleu pour la première fois. Avec l’absence des grands noms comme Evan Fournier et Rudy Gobert qui sont actuellement en pleine saison NBA, la lumière était d’autant plus sur Victor, forcément conscient de l’excitation palpable entourant ses premiers pas.

Et il n’a pas déçu.

20 points – 9 rebonds en terre lituanienne vendredi pour sa toute première sélection. 19 points – 4 rebonds – 2 contres – 2 interceptions pour sa première en France avec les A contre la Bosnie. Deux victoires au bout. Une qualif’ pour le Mondial dans la popoche. Bref, ça aurait difficilement pu mieux se passer, même s’il voulait « en mettre 40 » hier face aux Bosniens selon ses propres mots. Sur le terrain, il a pris du plaisir en lâchant notamment quelques actions venant tout droit de la planète Wemby, mais c’est surtout l’expérience dans son intégralité que Victor a envie de retenir. Les automatismes et les affinités qu’il a pu construire avec le groupe, l’ambiance du Palais des Sports de Pau, la fierté de porter le maillot bleu… autant d’éléments qui confortent le phénomène dans sa volonté de faire de très grandes choses avec l’Équipe de France.

« Cela m’a apporté beaucoup d’espoirs. Je ne connaissais pas du tout l’Équipe de France A. J’ai vu le professionnalisme autant sur qu’en dehors du terrain. Je me dis qu’il y a tellement de grandes choses à faire. Le basket français est loin d’avoir atteint ses meilleurs titres et ses meilleurs objectifs. » – Victor Wembanyama au micro de BeIN Sports, sur sa première expérience en Bleu

Une première expérience inoubliable donc pour Wemby, et une première expérience forcément marquante pour ceux comme nous qui suivent son évolution ainsi que pour l’ensemble des acteurs du basket français. Le fait de voir Victor Wembanyama briller avec les Bleus à seulement 18 piges, avec un Mondial qui arrive dans quelques mois et surtout les Jeux Olympiques de Paris 2024 en ligne de mire, ne peut que nous mettre des étoiles dans les yeux. Victor l’a dit lui-même il y a quelques jours avant sa première sélection, il veut aider l’EDF à monter le plus haut possible pour apporter un nouveau titre après celui de Champion d’Europe 2013, et par la même occasion venger les échecs passés. S’il y en a bien un qui semble pouvoir répondre à ces défis, c’est lui.

On ne sait pas aujourd’hui comment la carrière de Wembanyama va se dérouler, ou si Victor arrivera à répondre aux énormes attentes placées en lui. Le talent et le potentiel ne suffisent pas pour faire une très grande carrière, et même si on a aucun doute sur le fait que Wemby a tout ce qu’il faut autant dans les mains que dans la tête pour maximiser ses énormes qualités, d’autres facteurs indépendants de sa volonté dicteront forcément aussi son futur. Mais ce qu’on sait par contre, c’est qu’il y a déjà un effet Wembanyama chez les Bleus et que sa seule présence apporte une énergie différente. L’énergie de l’espoir. L’énergie qui accompagne l’ambition. L’énergie qu’on ressent quand on se donne le droit de rêver.

Et peut-être que dans 15 ou 20 ans, on regardera en arrière et on se souviendra de cette expérience comme d’un tournant à bien des niveaux.