Entre la Draft Combine et les invitations dans les podcasts américains, Alexandre Sarr enchaîne des journées bien remplies. Mais dès qu’il en a l’opportunité, le prospect ne se gène pas de prévenir tout le monde de la future force de frappe de l’Équipe de France. Et on en salive d’avance.

Ce n’est pas tous les ans qu’on peut se réjouir d’avoir une pépite française potentiellement numéro 1 de draft. Mais depuis l’an dernier… c’est tous les ans. Ça c’est de l’analyse.

Blague à part, les observateurs américains invitent logiquement Alexandre Sarr à évoquer les basketteurs français quand ils le reçoivent en interview. Face au trio du Deep 3, l’intérieur de Perth se projette sur le futur de l’équipe de France, quand on lui demande ce qu’il pense de la brochette de talents assez fous qui sort chaque année de l’hexagone.

“Je pense que nous avons beaucoup de talent là-bas, en général, il y a beaucoup de bons joueurs. Et il y a beaucoup de joueurs talentueux non conventionnels, que l’on ne voit pas souvent. Je pense que notre équipe nationale sera effrayante dans quelques années”.

Dans la catégorie “joueur non conventionnel que l’on ne voit pas souvent”, on pense forcément à Victor Wembanyama. Et quand l’on imagine une association potentielle dans la raquette avec Alex Sarr, il y a effectivement de quoi être effrayé. Parce que le petit frère d’Olivier a aussi insisté sur son goût du basket “sans positions”. Quand certains peuvent se demander si le poste d’Alexandre Sarr en NBA est plutôt ailier-fort ou de pivot, le principal intéressé répond… ni l’un ni l’autre.

“Je me sens plus à l’aise lorsque je suis dans un rôle sans position. Que ce soit le poste 5 ou le poste 4, cela n’a pas vraiment d’importance pour moi […] Actuellement, je me concentre sur le développement d’un shoot régulier et d’un tir à trois points.”

Des équipes internationales vont devoir attaquer sur une raquette prime Wembanyama – Sarr dans quelques années

pic.twitter.com/ffMUepQEp3 https://t.co/3TV0ZpgNLp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2024

Dans le podcast de Paul George quelques jours plus tard, Sarr a également reparlé d’un futur en bleu avec Victor Wembanyama. Et c’est l’ailier des Clippers qui a constaté qu’un lineup de talents bleu-blanc-rouge pourrait faire très peur dans quelques années. Surtout si le natif de Bordeaux parvient développer à tir extérieur régulier, la gravité et la liberté des deux pépites sur demi-terrain peuvent être source de sacré cauchemars chez l’adversaire. Mais à entendre l’ancien des Wildcats de Perth, on ne se fait pas de souci sur sa détermination.

A la fin du podcast avec PG13, Alexandre Sarr lui a même laissé son numéro de téléphone. Au cas-où, on ne sait jamais de quoi l’avenir est fait.

Source texte : The Deep 3, Podcast P