Sam Presti regrette le trade de Gordon Hayward : “je me suis raté”

Le Oklahoma City Thunder est en vacances après avoir été éliminé en demi-finales de Conférence par les Dallas Mavericks. Parmi les rares désillusions de la fin de saison, Gordon Hayward. L’ailier n’a pas apporté de plus-value au collectif mené par Shai Gilgeous-Alexander et le General Manager, Sam Presti, n’a pas hésité à le confirmer.

Lors de la dernière Trade Deadline, le Oklahoma City Thunder a récupéré le vétéran Gordon Hayward en envoyant aux Charlotte Hornets Tre Mann, Davis Bertans, Vasilije Micic et deux futurs second tours de Draft. Au moment du transfert, les raisons motivant Sam Presti sont assez claires, apporter de l’expérience à son groupe, de la profondeur à ses ailes et un excellent facilitateur de jeu à son collectif.

Pourtant, la greffe n’a pas prise. L’ancien des Boston Celtics et du Utah Jazz n’a apporté en moyenne “que” 5,3 points, 2,5 rebonds et 1,6 passe de moyenne. Pire encore, en Playoffs, le joueur de 34 ans n’a marqué aucun point malgré 45 minutes, en cumulé, sur les parquets. Il a manqué d’agressivité en ne tentant que trois tirs. Pas suffisant, et Sam Presti n’a pas tenté de le cacher lors de sa conférence de presse de fin de saison :

“Je me suis raté là-dessus. C’est de ma faute. Mais j’apprends, j’essaie de connaître cette équipe, de mieux comprendre son rythme, d’être un bon observateur à mesure qu’elle progresse, tout en sachant qu’elle va aussi changer d’elle-même. Je ne pense pas avoir lu parfaitement les choses là-dessus, mais j’apprends de cette expérience et du fait d’intégrer un joueur en cours de saison.“

Il ne faudra pas s’étonner si, lors des prochaines trade deadlines, le Oklahoma City Thunder s’inspire des San Antonio Spurs de la grande époque en restant très discret.

Quoi qu’il en soit, ces propos n’ont pas plus à Robyn Hayward, la compagne de Gordon, qui s’est lâchée sur Instagram :

“Pourquoi monter un trade pour un joueur et ne pas le faire jouer ? Il s’est raté en ne l’intégrant pas.” “Avant le transfert, Gordon (Hayward) a dit à Sam (Presti) qu’il ne pensait pas que ce trade avait du sens. Alors comment est-il possible de se rater alors que le joueur vous avait prévenu ?”

Gordon Hayward est agent-libre cet été et quelque chose nous dit qu’il ne devrait pas rester longtemps du côté de l’Oklahoma. Si le Thunder veut gagner en expérience dans son vestiaire, ce qui n’est pas une certitude, ils devront sûrement se tourner vers un autre profil.

