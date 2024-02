Transfert NBA : les Hornets envoient Gordon Hayward au Thunder !

Le marché des transferts s’enflamme ! Quelques minutes après le trade de Buddy Hield aux Sixers et celui de Kelly Olynyk aux Raptors, c’est le Thunder qui frappe en recrutant Gordon Hayward.

D’après Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (The Athletic), voici les détails de l’échange.

Direction Thunder : Gordon Hayward

Gordon Hayward Direction Hornets : Tre Mann, Davis Bertans, Vasilije Micic, compensation draft (détails en attente)

The Oklahoma City Thunder are finalizing a trade to send G Tre Mann and F Davis Bertans to the Charlotte Hornets for Gordon Hayward, sources tell ESPN. pic.twitter.com/8R72JA5SGR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

En pleine reconstruction, les Hornets étaient prêts à se séparer du vétéran Gordon Hayward, actuellement en dernière année de contrat (salaire de 31,5 millions de dollars). En pleine ascension, le Thunder voulait potentiellement se renforcer pour faire du bruit en Playoffs dans quelques semaines.

Hayward (14,5 points, 4,7 rebonds, 4,6 passes, 1,1 steal, 47% au tir dont 36% à 3-points cette saison) va amener de l’expérience et de la polyvalence à un groupe hyper talentueux mais aussi hyper jeune. S’il parvient à éviter la case infirmerie, Gordon peut apporter un vrai plus au Thunder, lui qui a les qualités pour bien s’intégrer dans un collectif.

Pour acquérir ses services, le boss d’Oklahoma City Sam Presti a utilisé le contrat de Davis Bertans (pas une surprise)tout en sacrifiant Vasilije Micic (ancien MVP de l’EuroLeague) et Tre Mann. Ce dernier, très peu utilisé à OKC cette saison, avait montré des choses intéressantes au cours de ses deux premières années NBA. Le jeune meneur peut se faire une place dans le projet reconstruction des Hornets.

__________

Sources texte : The Athletic / ESPN

Le 5 avec Shai, Jalen Williams, Chet, Hayward et Dort en fin de match c’est potentiellement un enfer.

T’as plus le problème Giddey niveau shoot, Hayward peut sanctionner et au pire tu mets Isaiah Joe.

Si Gordon est en forme, bordel…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2024

Tre Mann, on en parlait pendant les 30 previews : hors de la rotation OKC et surtout en demande de prolongation contractuelle.

Ça dégage direction Charlotte, à voir s’il pourra se relancer là-bas mais complicado pour lui.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2024