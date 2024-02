Transfert NBA : Buddy Hield (Pacers) envoyé chez les Sixers !

À moins de cinq heures de la NBA Trade Deadline, le marché des transferts s’agite ! L’arrière des Pacers Buddy Hield quitte Indiana pour prendre la direction des Sixers !

La nouvelle a été balancée par Shams Charania de The Athletic. Voici les détails du deal :

Direction Sixers : Buddy Hield

Buddy Hield Direction Pacers : Marcus Morris, Furkan Korkmaz, trois choix de second tour de draft

Philadelphia is acquiring a tremendous scorer and shooter in Buddy Hield, who is set to be among the top free agents this offseason. https://t.co/I1YlSM36Ja

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2024

On savait que les Sixers allaient se montrer agressifs sur le marché des transferts, eux qui espèrent toujours un retour de Joel Embiid cette saison. Philadelphie récupère là un véritable sniper, qui tourne à 40% à 3-points en carrière et quasiment 16 points de moyenne. Buddy va ainsi venir renforcer l’attaque de Philly aux côtés de Tyrese Maxey et Cie.

Côté Pacers, ce transfert n’est pas forcément une surprise, Hield étant dans les rumeurs depuis plusieurs semaines. On rappelle que l’arrière de 31 ans est en dernière année de contrat et qu’il sera donc agent libre cet été. Avec ce trade, Indiana parvient à récupérer une contrepartie pas inintéressante : du capital draft, un vétéran en Marcus Morris, et un shooteur en Korkmaz (sorti de la rotation à Philly).

Sur le court terme, les Pacers perdent une vraie arme offensive mais cela libérera des minutes pour les jeunots du groupe, comme Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith ou encore Andrew Nembhard.

Sources texte : Shams Charania / Adrian Wojnarowski

Le développement de Aaron Nesmith à Indiana + les demandes de transferts de Buddy Hield datant déjà de quelques mois, le trade était attendu.

Philadelphie récupère un sniper sur ses ailes, sans trop défoncer la rotation en place vu l’importance de Korkmaz et Morris.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2024

Indiana récupère surtout du second tour de Draft contre un joueur qui (1) voulait partir et (2) sera free agent prochainement.

Tu prends ce qu’il y a à prendre.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2024