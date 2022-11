Dans la catégorie « Fils de », je demande la famille Anthony ! Le jeune fils de Carmelo Anthony, Kiyan, s’est vu récemment proposer d’intégrer le prestigieux programme de Syracuse en NCAA, un chemin qui l’emmènerait directement sur les traces de… son père.

Eh oui, ça ne nous rajeunit pas : 20 ans déjà que Carmelo Anthony a débuté son parcours universitaire, et revêtu l’Orange mythique de Syracuse. Et si ce maillot tout comme l’équipe qui le porte ont aujourd’hui leur place dans la légende du basketball universitaire, on peut dire que Melo n’y est pas pour rien. En 2002, si certains d’entre vous n’étaient pas nés ( je n’avais pour ma part que 2 ans), Carmelo lui, alors âgé de 18 ans, débutait une unique saison dans la National Collegiate Athletic Association, une saison qui l’emmena jusqu’au sommet. Champion avec les Orange au terme d’une saison en 30-5 pour Syracuse, dont 13-3 dans la Conférence Big East, Melo fait partie des cinq seuls Freshmen a avoir jamais remporté le titre de Most Outstanding Player du Final Four (catégorie plus récemment intégrée par Anthony Davis ou encore Tyus Jones). Côté stats ? Melo a sali plus d’une feuille de match, avec 22,2 points et 10 rebonds de moyenne au cours des 6 matchs du tournoi.

Revenons en au fiston : Kiyan Anthony est un prospect 4 étoiles, évoluant au poste de Shooting Guard au lycée Christ The King. Les mesures diffèrent (6’3″ selon 247 Sports, 6’5″ selon ESPN) et le talent semble réel, classant le jeune lycéen à la 62e place de la classe 2025 et à la 14e place chez les SG, toujours selon 247 Sports. L’offre de Cuse’ n’est d’ailleurs pas la première : les Tigers de Memphis (ex-université du rookie Jalen Duren) se sont déjà positionnés, tout comme les Bulldogs de Bryant, les Patriots de George Mason et les Jaspers de Manhattan. Mais le chemin sera long pour le jeune guard qui ne fait que débuter son cursus lycéen. Le choix de sa future université sera pourtant sans doute décisif, et l’on ne peut s’empêcher de ressentir ce petit pincement au coeur rien qu’à l’idée d’imaginer revoir le nom « Anthony » sur le maillot orange. Nostalgie encore plus forte au vu de la direction que prend la fin de carrière de Melo…

Beyond blessed to receive an offer from Syracuse University! #GOORANGE🍊🍊 pic.twitter.com/uBMq5Kwdv7 — Kiyan Anthony (@kiyananthony) November 13, 2022

Un Melo que l’on voit aujourd’hui encore très attaché à son ancienne université, lui que l’on a aperçu aux dernier match de Football Américain des Orange de Syracuse. L’ailier est même allé jusqu’à faire don de 3 millions de dollars à l’université en 2014, pour la création du « Carmelo K. Basketball Center » qui accueille désormais les jeunes joueuses et joueurs. De plus, l’équipe masculine est aujourd’hui encore entrainée par Jim Boeheim, coach qui avait mené Melo vers le titre en 2003. L’histoire n’est certes pas encore écrite pour Kiyan, mais la préface semble si belle. Si Anthony Jr. décide de s’engager avec les Orange à la sortie du lycée, le fardeau risque d’être lourd, trop lourd peut-être quand on connaît l’attachement des supporters américains pour leurs équipes universitaires (en témoignent les 70 000 sièges remplis dans le SuperDome de la Nouvelle Orléans durant le dernier Final Four).

Après les débuts de Scotty Pippen Jr aux Lakers, le passage en G League de Zaire Wade la saison dernière et la dernière année de lycée qui débute pour Bronny James, au tour de la famille Anthony de présenter sa deuxième génération. Alors, plutôt concurrence avec papa comme Domantas, ou gros flop style David Stockton ? (Si vous vous êtes demandé « Qui ça ? », c’est tout à fait normal.)

Sources texte : ESPN, CBS, Sports Illustrated, 247 Sports