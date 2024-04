Décidément, la meute de NC State est pleine de ressources. Les deux équipes de North Carolina State seront au Final Four la même année, un exploit rarissime, encore plus pour une école qui n’est pas habituée à faire long feu dans la March Madness.

26 ans pour les féminines, 41 ans pour l’équipe masculine. C’est le nombre d’années depuis la dernière apparition des équipes de NC State au Final Four de la March Madness. Alors imaginez l’état du campus cette année, qui a vu ses deux équipes se qualifier en même temps au Final Four. Un exploit qui n’a été accompli qu’à treize reprises dans l’histoire de la NCAA, et qu’on n’avait plus vu depuis South Carolina en 2017. Et cette année, pour la première fois dans l’histoire, ce sont… deux équipes différentes qui ont accompli cet exploit. En effet, les huskies de Connecticut, école plus habituée au mois d’avril en NCAA tout de même (18 titres de champions en cumulé depuis 1995), envoient eux aussi deux équipes dans le Final Four cette année.

UConn and NC State’s men’s and women’s teams have punched their ticket to the Final Four 🔥🎟️

Making March Madness history 👏 pic.twitter.com/ryWx8PoTVO

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2024

L’élément de folie pour les potes de Mohamed Diarra à NC State, c’est que leur place dans cette March Madness ne s’est vraiment pas jouée à grand chose. Après avoir réalisé un upset fou sur Duke pour sortir du Elite Eight, emmenés par un DJ Burns tyrannique scorant 29 des 76 points de son équipe, l’équipe masculine de NC State va désormais avoir affaire ce samedi à l’équipe de Purdue de l’ogre Zach Edey. L’équipe de l’Indiana n’a elle non plus pas vu la couleur d’un Final Four depuis 1980. Du côté des féminines, le prochain adversaire est un nouveau first seed. Après les Texas Longhorns, c’est au tour de South Carolina de se dresser en face de la gâchette Aziaha James ce vendredi.

Un troisième upset de suite des gars pour arriver en Finale et un autre first seed balayé par les filles pour retrouver Caitlin Clark sur la dernière marche ? C’est le scénario réclamé du côté de NC State qui vit une saison de NCAA décidément exceptionnelle. Maintenant qu’ils sont là, autant aller jusqu’au bout, non?