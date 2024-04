Dans une revanche de la finale universitaire de l’an dernier face aux LSU Tigers, Caitlin Clark a encore tutoyé l’excellence pour permettre aux Iowa Hawkeyes de rallier le Final Four. La meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA n’est plus qu’à deux rencontres du titre, et n’en finit plus d’impressionner toute la planète basket.

L’an dernier au même stade de la compétition, Clark écrivait l’histoire en enregistrant le premier triple-double à 40 points de l’histoire de la ligue universitaire. Nouveau rendez-vous en Elite 8 cette saison, et nouveau match complètement dingue de la meilleure joueuse de la ligue la nuit dernière.

Le visage de Hailey Van Lith, ne pouvant que constater les dégâts causés par Caitlin Clark, résume bien le ton de la soirée. Qu’est-ce que vous voulez faire ? Y a-t-il vraiment quelque chose à espérer ?

Clark n’a pas mis longtemps avant de trouver la mire à distance, malgré un gros premier quart des Tigers, et à partir de là, Van Lith a pris le bouillon toute la soirée.

“Je sais que je suis prête pour ce moment. J’ai senti que mon shoot était bon pendant l’échauffement. C’est sûr que ça aide de réussir son premier tir à 3-points quand on est une shooteuse.”

La suite, c’est du CC dans le texte. Des bombinettes qui s’enchaînent, une difficulté de tir toujours plus folle et le sentiment qu’une massue s’abat inlassablement sur l’adversaire. La numéro 22 termine avec neuf 3-points marqués à 45%. Steph-esque, comme souvent.

D’autant plus que la rencontre devait avoir une saveur particulière pour les Hawkeyes. Malgré un superbe parcours en 2023, elles n’avaient pas réussi à conclure et s’étaient inclinées en finale universitaire face à LSU (85 – 102). Cette fois, pas question de laisser à Angel Reese le luxe de faire péter le trashtalking.

L’intérieure n’a pourtant pas été en reste, avec un gros match à 17 points, 20 rebonds et 3 contres, mais la différence de réussite derrière l’arc entre les deux équipes a finalement fait la différence. L’énorme troisième-quart temps d’Iowa leur a permis de creuser un écart suffisant afin de s’imposer et d’avancer dans le dernier carré.

Presque assurée d’être la first pick de la prochaine draft WNBA dans quelques mois, Caitlin Clark est toujours en lice pour s’offrir la plus belle sortie universitaire possible. Comme d’habitude, les highlights sont complètement fous. Régalez-vous.

