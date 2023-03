Sensation dans le tournoi féminin de la March Madness cette nuit. Caitlin Clark, meneuse des Hawkeyes de l’Iowa, a qualifié son école pour son premier Final Four en 30 ans grâce à un triple-double historique contre les Cardinals de Louisville en Elite Eight. La folie de mars, ce n’est pas un mythe.

Si vous n’êtes pas familiers avec ce nom, commencez à l’apprendre. Caitlin Clark vient de réaliser l’une des performances les plus marquantes de l’histoire de la March Madness la nuit dernière. Une étoile à brillé de mille feu à la Climate Pledge Arena de Seattle. Après une élimination précoce, au deuxième tour, il y a un an, la MVP de la Coupe du Monde U19 en 2021 a montré qu’elle n’avait pas peur de la pression en réalisant son 11è triple-double universitaire (2è all-time). Comme elle était d’humeur taquine, elle ne s’est pas contentée d’atteindre la dizaine d’unités dans chaque catégorie puisqu’elle a carrément explosé les compteurs au scoring avec 41 points à 11/19 au tir dont 8/14 du parking, 10 rebonds et 12 passes lumineuses pour compléter sa feuille statistique. C’est la première fois dans l’histoire de la NCAA qu’une étudiante réalise un triple-double à 40 points ou plus.

What CAN’T she do?! 🤯@CaitlinClark22 secures the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 40+ point TRIPLE-DOUBLE in tournament history with 41 points, 10 rebounds, 12 assists in tonight’s Elite Eight win over Louisville 🔥#MarchMadness x @IowaWBB pic.twitter.com/K8hupFjrwW — NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) March 27, 2023

Souvent comparée à Diana Taurasi pour son caractère très expressif sur le terrain, la jeune meneuse de 21 ans a régalé le public à base de stepbacks à 3-points, de passes laser traversant la raquette et de tirs lointain à plus de 2 mètres derrière la ligne. Clark est également devenue la première joueuse de Division 1 à cumuler 900 points et 300 assists dans une seule saison et ce n’est pas encore fini. Les Hawkeyes iront donc à Dallas pour disputer le Final Four le week-end prochain et on peut encore s’attendre à du spectacle de la part du joyaux d’Iowa qui a eu droit à une standing ovation méritée lors de sa sortie.

“J’ai rêvé de ce moment quand j’étais petite. Je voulais emmener mon équipe au Final Four et vivre ces moments avec une pluie de confettis qui tombe sur moi. Quand je suis venue ici, je voulais emmener ce programme au Final Four. Il faut juste rêver un peu.”

Souriante et trashtalkeuse sur les bords, Caitlin Clark a gagné de nouveaux admirateurs grâce à son match du côté de Seattle hier soir. À commencer par le célèbre commentateur universitaire pour ESPN, Dick Vitale.

OMG I can’t believe what I am watching in this 3S lady / SUPER -Sensational -Scintillating = CAITLIN CLARK ! @CaitlinClark22 is way better than I thought.Heard so much about here from my buddy-partner @Espn Dave O’Brien & wow he was on the money / she is as good as it gets ! — Dick Vitale (@DickieV) March 27, 2023

Caitlin Clark offre la meilleure pub possible pour le basketball féminin durant ce tournoi. Elle a un jeu rafraichissant et une jauge de confiance qui déborde et on se met déjà à imaginer une grande carrière en WNBA. Ça ne vous étonnera pas, les scouts en font leur favorite pour devenir la first pick de la Draft 2024.

