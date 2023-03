C’est un petit symbole, en cette saison un peu étrange à San Antonio… et dans tout le Texas d’ailleurs. Hier soir les Spurs ont pris une énorme branlée à Boston, 137-93, et cette défaite n’est ni plus ni moins que la plus grosse subie par Gregg Popovich depuis sa prise de poste en 1996.

Ça a du lui faire tout drôle.

Ou peut-être pas, tiens.

Peut-être pas, car Gregg Popovich a compris depuis longtemps à quoi s’en tenir avec cette équipe, avec ce projet. La NBA est une histoire de cycles, celui dans lequel les Spurs sont versés actuellement les mènera peut-être à Victor Wembanyama comme ils furent menés jadis vers Tim Duncan. Pour s’offrir une chance de récupérer un tel bijou ? Quelques sacrifices sont obligatoires, à commencer par… perdre. Perdre beaucoup, perdre souvent, on ne va pas non plus vous réexpliquer le concept du tanking mais en tout cas les Éperons y arrivent très bien cette année, à tel point qu’ils “échoueront” dans deux semaines à quelques défaites seulement de la pire saison de leur histoire (20 victoires en 97, 19 actuellement).

La défaite d’hier donc ? Rien de véritablement honteux hein, la pire de la carrière de Pop sur le banc de SA c’est vrai mais on se dit surtout que c’est encore un gage… d’excellence de ne pas avoir perdu une seule fois de 44 pions depuis bientôt 27 ans, alors que les Rockets ou le Thunder – au hasard – en ont pris quelques unes assez mémorables depuis deux ou trois saisons.

Rien d’alarmant donc, en cette saison 2022-23 qui aura surtout servi pour les Spurs à préparer l’avenir et à former des baby cracks comme Keldon Johnson, Devin Vassell ou Jeremy Sochan, en espérant donc tirer le gros mot à la prochaine lotterie. San Antonio voulait l’un des trois pires bilans, ce sera chose faite. Pour cela il fallait bien faire quelques concessions, et le match d’hier en est une. Et sinon… on essaie de battre le record d’ici le 9 avril ?