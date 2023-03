Shaedon Sharpe a inscrit 29 points la nuit dernière contre OKC, son career high. En l’absence d’Anfernee Simons et de Damian Lillard, le crack monté sur ressorts enchaîne ainsi une troisième performance de suite et profite de ses minutes pour prendre encore un peu plus la lumière.

Une éclaircie dans le ciel de Portland ?

“Shaedon in Shape”, voici comment on pourrait qualifier actuellement le rookie des Blazers. Avec une moyenne d’environ 40 minutes de jeu sur les trois dernières rencontres, le n°17 de Portland répond présent sur le parquet. Hier, dans la défaite (112-118 face à OKC) des siens au Moda Center, Shaedon Sharpe a été l’une des rares satisfactions pour les Blazers. Présent des deux côtés du terrain, Sharpe n’a pas seulement remué ses dreads puisqu’il a été particulièrement adroit au shoot avec un clinique 9/13 au tir et 8/11 aux lancers et terminera donc son match avec 29 points, son record en carrière. Inspiré dans ses moves, l’homme aux initiales à ne pas trop mentionner a allié esthétisme et efficacité en délivrant au passage trois passes et en captant cinq rebonds. Une performance dans la continuité de ses deux dernières sorties où le rookie flirtait déjà avec les 25 unités (Source ESPN) :

Seule ombre au tableau pour le shooting guard de l’Oregon, sa gestion du money time et ses cinq pertes de balles. On mettra ça sur le compte de la jeunesse, mais Shaedon Sharpe malgré sa grosse perf’ doit encore progresser sur sa capacité à protéger son ballon. Muselé par un Luguentz Dort en mode “maton” dans le quatrième quart-temps, le rookie a perdu trop de ballons importants. Un dribble sur son pied puis une passe mal ajustée pour Thybulle, deux ballons perdus qui coûtent cher (ou pas) à l’arrivée pour les Blazers. Déjà résignés à l’idée de jouer les Playoffs et même le play-in, Portland se paie donc le luxe de sombrer et de subir une huitième défaite en neuf matchs dans une optique à peine cachée de tanking.

Prometteur mais encore perfectible, Shaedon Sharpe rassure néanmoins sur son niveau après une première saison en NBA où le spectre de la blessure et de l’opération (à l’épaule) l’a poursuivi une bonne partie de l’année. Le rookie, dans un contexte où sa franchise ne joue plus rien, peut facilement briller et montrer de quel bois il se chauffe. Une bonne chose pour Portland, enfin…