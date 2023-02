Après la petite nuit d’hier, la NBA nous propose un programme bien plus chargé ce mardi. Pas moins de 10 matchs sont au menu, dont quelques rencontres pouvant avoir un impact direct dans la course aux Playoffs.

# LE PROGRAMME

1h30 : Hawks – Wizards

1h30 : Nets – Bucks

1h30 : Raptors – Bulls

1h30 : Grizzlies – Lakers

2h : Rockets – Nuggets

2h : Thunder – Kings

2h30 : Mavericks – Pacers

3h : Jazz – Spurs

4h : Warriors – Blazers

4h : Clippers – Wolves

# À NE PAS MANQUER

On va garder un œil attentif sur le déplacement des Blazers de Damian Lillard à Golden State. Pourquoi ? Déjà parce que Dame D.O.L.L.A. évolue sur une autre planète actuellement. Hyper chaud avant le All-Star Weekend, où il a d’ailleurs remporté le concours à 3-points, le sniper de Portland a planté… 71 points lors de sa première sortie après la trêve. Originaire d’Oakland, on imagine que Lillard aura en plus à cœur de briller dans la Baie de San Francisco pour porter les Blazers dans un match hyper important dans la course aux Playoffs. Parce que oui, ça aussi faudrait pas l’oublier. Seulement 1,5 match sépare aujourd’hui les Warriors 7e de Portland 11e. Autrement dit, c’est rien du tout. On pourrait donc assister à un match en mode Playoffs, surtout qu’un certain Draymond Green devrait faire son retour côté Golden State.

# À SUIVRE ÉGALEMENT