Depuis toute la journée, on attend des news en provenance de Los Angeles pour savoir combien de temps LeBron James sera absent à cause de sa blessure au pied. Des news, on vient d’en avoir, et le King sera effectivement out pour une durée significative.

Une grande dose d’incertitude continue d’entourer la blessure de LeBron James, mais les principaux insiders NBA sont unanimes : on ne verra pas LeBron sur les parquets pendant plusieurs semaines.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, James sera réévalué dans quinze jours mais il faut s’attendre à une absence bien plus longue. Selon Shams Charania de The Athletic, on est sur une durée d’indisponibilité de deux à trois semaines grand minimum, tandis que Chris Haynes de Bleacher Report parle également de “quelques semaines” sur la touche.

LeBron James is likely out at least 2-3 weeks, per @Underdog__NBA pic.twitter.com/alQk0u7OjF — NBACentral (@TheNBACentral) February 28, 2023

Pour résumer, on n’est pas près de revoir le King. Et les résultats des Lakers en son absence pourraient déterminer si James rejoue cette saison ou non. Car si la bande d’Anthony Davis s’écroule sans LeBron et ne possède qu’une chance très limitée de faire ne serait-ce que le play-in tournament, il y a fort à parier que James fera une croix sur la fin de saison. Dans le cas contraire, si les Lakers restent compétitifs au sein d’une Conférence Ouest très serrée, LBJ pourrait essayer de revenir le plus tôt possible.

En attendant d’en savoir plus sur la nature exacte de la blessure et la timeline d’un potentiel retour, les Lakers vont tenter de surfer sur la vague positive qui parcourt la franchise depuis la trade deadline, même si on voit mal Los Angeles tenir sans LeBron…

Source texte : ESPN, The Athletic, Bleacher Report