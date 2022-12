Monstre de longévité, LeBron James est habitué à battre des records. Il vient d’en ajouter un à son palmarès personnel ce dimanche en foulant le parquet des Mavericks lors du NBA Christmas Day.

Le 25 décembre 2003, LeBron jouait son tout premier match à Noël en tant que rookie. 19 années plus tard, il est officiellement le joueur ayant joué le plus de matchs lors du Christmas Day.

Avec 17 apparitions durant sa carrière, le King vient de dépasser Kobe Bryant, qui s’était lui arrêté à 16 matchs joués à Noël. Et si ce n’est clairement pas le record le plus prestigieux que LeBron battra cette saison (coucou Kareem), cela symbolise tout de même la longévité de James ainsi que sa capacité à rester sur le devant de la scène malgré le poids des années. Parce que oui, jouer au Christmas Day, c’est un honneur qui est le plus souvent réservé aux joueurs “vitrine” de la NBA. Les seules années où James n’était pas au programme de Noël, c’était en 2004, 2005 et 2006, lorsqu’il était une star ascendante évoluant à Cleveland. Depuis, le King est au moins aussi incontournable que le Père Noël le 25 décembre.

En plus du record d’apparitions qu’il vient d’établir, on rappelle que James est également le meilleur marqueur de l’histoire à Noël (422 points avant le match de ce dimanche à Dallas). La saison dernière, il avait effectivement battu le record de… Kobe, et ses moyennes sur l’ensemble de ses Christmas Games sont de 26,3 points, 7,8 rebonds et 7,1 passes décisives pour 10 victoires au total (un autre record, partagé avec Dwyane Wade).